В Сахалинской области открылся Центр общественного наблюдения

10 сентября в регионе проводятся выборы депутатов представительных органов ряда муниципальных образований Сахалинской области и довыборы депутата Сахалинской областной думы по 5 избирательному округу.

Сегодня в 8 утра одновременно с избирательными участками открылся Центр общественного видеонаблюдения.

Руководитель центра, председатель региональной общественной палаты Владимир Иконников сообщил, что этом году от палаты назначен 81 общественный наблюдатель. Сейчас они уже присутствуют на избирательных участках.

В центре общественного наблюдения тоже находятся члены рабочей группы палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан. — Наша главная задача — проконтролировать, чтобы выборы прошли честно и открыто. Если политические партии, в рамках установленных законом возможностей, гонятся за явкой своих сторонников и результатом, то для нас главный критерий — это честность и обеспечение возможности равенства участников, — подчеркнул Владимир Иконников.