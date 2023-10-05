По труду и честь. Сахалинские педагоги получили награды

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил работников островного образования с профессиональным праздником и вручил награды более 30 педагогам.

Почётные грамоты министерства просвещения РФ получили воспитатель детсада № 14 г. Шахтерска Ирина Бельтикова, директор школы с. Огоньки Вера Калинина, а также учителя Елена Пен (с. Советское Долинского района) и Анна Пименова (с. Раздольное Корсаковского района).

Почётной грамоты правительства удостоена учитель информатики южно-сахалинского лицея № 2 Римма Аноприкова.

Благодарностью губернатора отмечены учитель средней школы с. Новое Макаровского района Надежда Кульшина и педагог-организатор южно-сахалинского Дворца детского (юношеского) творчества Ксения Осипова.

Воспитатель детсада «Родничок» с. Быков Наталья Саутченко стала лауреатом областной премии за значительный вклад в развитие дошкольного образования детей. А педагог Невельского центра детского творчества Нина Долгополова отмечена аналогичной премией за значительный вклад в развитие дополнительного образования.

Знака губернатора Сахалинской области «Почетный наставник» удостоены заместитель заведующего детсадом с. Сокол Елена Тарасевич, заведующая детсадом в г. Макарове Евгения Комайгородская и методист южно-сахалинской гимназии № 2 Валентина Швецова.

Благодарственное письмо губернатора получили ю­но-сахалинские учителя Эмма Литвинцева (сош № 32) и Ольга Гороховская (сош № 3), а также Оксана Пантюхина из сош № 9 г. Холмска.