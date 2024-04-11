12 сахалинцев получили государственные награды

Губернатор Валерий Лимаренко вручил высокие награды жителям региона, которые внесли большой вклад в сферу культуры, в жилищно-коммунальное хозяйство, строительную и транспортную отрасли.

– Всех вас объединяет высокий профессионализм, ответственность, способность решать самые сложные задачи. Вместе с вами мы повышаем транспортную доступность Сахалина и Курил, помогаем улучшить жилищные условия тысячам людей, делаем доступнее медицинскую помощь. Сахалинцы и курильчане видят результаты этой работы и говорят за это спасибо. Я присоединяюсь к словам благодарности жителей области. Рассчитываю, что мы продолжим с вами работать так же эффективно, заботиться о земляках и делать всё для процветания островной области, – сказал Валерий Лимаренко.

В числе награждённых Инга Костанова – директор Сахалинского театра кукол. За большой вклад в развитие культуры и искусства, 35-летнюю творческую деятельность ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

В репертуаре театра кукол сегодня более 50 спектаклей для детей и взрослых, которые смотрят около 43 тысяч зрителей в год. По отзывам театральных критиков, спектакли отличаются органическим соединением театра кукол и драматического театра, всегда наполнены мыслью, философским подтекстом, живым исполнением.

За многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Сергей Анохин – начальник участка производства Победино – Ноглики регионального центра связи – филиала РЖД.

Почётные грамоты Президента РФ присуждены главе Углегорского района Фёдору Филину и первому замруководителя сахалинской дирекции по реализации программ строительства Андрею Комароми.

Благодарность Президента России вручили инженеру областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Евгению Аршинову.

Почётной грамоты Федерального агентства по делам национальностей удостоена начальник отдела по работе с КМНС правительства Сахалинской области Регина Федулова, сообщает пресс-служба регионального правительства.