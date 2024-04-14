В минувшее воскресенье, 14 апреля, в конференц-зале дворца спорта «Кристалл» состоялась презентация футбольной команды ПСК «Сахалин» на сезон 2024

Откровенно говоря, надеялся, что на это мероприятие конференц-зал не вместит всех болельщиков, которые за неделю до первого домашнего матча ФК «Сахалин» на стадионе «Спартак», пожелали лично пообщаться со старожилами команды и познакомиться с новобранцами.

На сезон 2024 профессиональный спортивный клуб «Сахалин» продлил контракты со следующими игроками: голкипером Русланом Юнусовым. Защитниками: Тимофеем Антоновым, Василием Чижиковым, Александром Марченко. Полузащитниками: Вячеславом Новиковым, Евгением Матраховым, Максимом Еруслановым, Максимом Батраковым, Даниилом Большуновым, Андреем Сорокиным. Нападающими: Валерием Альшанским, Кириллом Могелем. С капитанской повязкой команду на поле будет выводить Андрей Сорокин. Также продлены контракты с тренерским штабом команды. Главный тренер Юрий Дроздов. Старший тренер Алексей Косолапов. Тренер вратарей Вячеслав Крыканов. Врач команды Олег Воробьев, массажист Дмитрий Конышин.

Островную дружину пополнили 12 новых игроков, четверо из которых являются воспитанниками сахалинского футбола. Вратарь Геннадий Куприянов, защитник Кирилл Ю, полузащитник Кирилл Нестеров, нападающий Андрей Савин.

Новичок «Сахалина», вратарь Иван Заборовский стал известен на всю страну в 2020 году. Во время тренировки 4 июля во вратаря подмосковного клуба «Знамя труда» попала молния. То, что молодой человек после этого случая не только смог выжить, но и продолжить футбольную карьеру, сыграло несколько факторов. В тот роковой день на тренировке Иван много работал и сильно вспотел, а пот-хороший проводник электричества. Именно поэтому большая часть энергии ушла в землю по коже. И еще один фактор был в пользу Заборовского, это его возраст. На тот момент ему было 16 лет, а молодой организм лучше сопротивляется электричеству. И самое главное-футболисту была своевременно оказана медицинская помощь.

Полузащитник Александр Иванов выпускник школы Санкт-Петербургского «Зенита». До прихода в «Сахалин» Александр играл в составе команд «Амкар-Пермь», подмосковное «Знамя Труда», «Рязань», «Чита», «Динамо-Санкт-Петербург-2».

Еще один полузащитник Александр Васильев выступал за ФК «Смоленск» и «Динамо» (Владивосток).

Защитник Глеб Бизин воспитанник московского «Торпедо». До приезда на наш остров он поиграл во второй лиге за «Торпедо-2» и в молодежном первенстве страны за «Торпедо-М».

Полузащитник Георгий Сопромадзе в свои 20 лет успел сыграть несколько матчей за «Динамо» (Москва) в молодежном чемпионате страны.

Заявлены на сезон 2024 ранее выступавшие за «Сахалин» защитник Дмитрий Гаврилин, полузащитник Владислав Мягков и нападающий Георгий Журавлев.

В своем приветственном слове директор ПСК «Сахалин» Николай Стерничук отметил, что главный плюс предстоящего сезона-первенство перешло на весну-осень. Команды не будут играть на заснеженных полях при минусовой температуре. Второй положительный момент-расписание первенства составлено так, что первый круг островная команда большую часть матчей проведёт в родных стенах, а второй круг на выезде. Все это поможет не только сэкономить бюджет клубам, но и футболистам лишний раз не перестраиваться на новое поясное время в других регионах. А это очень важно для успешного выступления команды в первенстве.

Главный тренер Юрий Дроздов был предельно краток в своем выступлении. Он подчеркнул, что команда укомплектована на сто процентов. Предсезонные сборы прошли успешно. Провели несколько контрольных поединков, в которых одержали победы и главное показали хороший футбол. Первый матч первенства 2024 в Туле «Сахалин» завершил в свою пользу со счетом 2:1. Все это позволяет надеется руководству клуба на успешное выступление в нынешнем сезоне. В заключении Юрий Дроздов пригласил сахалинских поклонников футбола приходить на стадион «Спартак», когда будет играть островная команда.

Начальник футбольной команды Игорь Беляй высказал свою озабоченность отсутствием хорошей футбольной инфраструктуры на Сахалине. Футбольный газон на «Спартаке» за несколько лет пришел в плохое состояние и на нем сегодня сложно показывать красивый футбол. Стадион «Спартак» был построен в 70-е годы прошлого века. На сегодняшний день он устарел по всем показателям. Порой становиться стыдно перед командами из центральной части страны, какие мы им предоставляем раздевалки и помещения для судей. Не раз в областных СМИ поднимали проблему, о потраченных миллионах рублей на подогрев поля, которое так и не работает. Однако этот вопрос, как не решали, так и не собираются решать.

– Футбол самый популярный вил спорта в мире. И очень обидно, имея команду мастеров на Сахалине не один десяток лет, игроки и болельщики не имеют современного стадиона. При этом крытые ледовые арены в области растут, как грибы после дождя, – завершил свое эмоциональное выступление начальник команды.

От себя хочу добавить. Полностью разделяю боль Игоря Беляя. На протяжении многих лет готовлю фоторепортажи с матчей ФК «Сахалин». За более двадцати десятка лет наслушался столько обещаний от руководства области и депутатов различного уровня, о строительстве современного футбольного стадиона, что стыдно не только перед футболистами, которые приезжают с центральной части страны, но и перед нашими сахалинскими мальчишками, которые вынуждены играть и тренироваться на стадионе прошлого века.

Не хотелось бы завершать материал на грустной ноте. Приглашаю всех болельщиков ФК «Сахалин» на стадион 21 апреля. В этот день в 16:00 на поле выйдут «Сахалин»-«Коломна». Островная дружина настроена на то, чтобы подарить своим поклонникам не только красивый футбол, но и вторую победу в первенстве.