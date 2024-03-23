Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила:

в связи с произошедшим трагическим событием в «Крокус Сити Холл» пассажирам, вылетающим в период с 20.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно, разрешается переоформить авиабилет на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вернуть его без штрафных санкций.

В связи с дополнительными мерами безопасности в Москве пассажиров, вылетающих из Шереметьево, просят прибывать в аэропорт за 3 часа до времени вылета.

Настоятельно рекомендуем всем путешественникам оставаться на связи с авиакомпанией для получения самой актуальной информации и следовать всем рекомендациям служб безопасности.