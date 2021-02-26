Безвластию в Корсакове приходит конец

Заместитель председателя областной думы Александр Ивашов возвращается в исполнительную власть.

Он намерен принять участие в конкурсе на должность мэра Корсаковского района.

Шанс возглавить район у политика достаточно высок. С 2013 года и до выборов в областной парламент Ивашов работал мэром Анивского городского округа. И в региональном правительстве его кандидатура оценивается как перспективная.

Должность корсаковского мэра остаётся вакантной с мая прошлого года. Бывший руководитель района Тимур Магинский неожиданно досрочно ушёл в отставку и уехал в Приморье. Сейчас он работает мэром г. Находки.