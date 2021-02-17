Больше половины сахалинских школ 18 февраля продолжат работать дистанционно

На удаленном обучении в четверг останутся школьники в Южно-Сахалинске, а также в Александровск-Сахалинском, Ногликском, Томаринском, Тымовском, Холмском районах. В населенных пунктах еще расчищают дороги и дворы, продолжается ликвидация последствий мощного циклона. Такое решение принято для обеспечения безопасности школьников.

В Анивском районе СОШ №5 и начальная школа в Троицком будут работать дистанционно. В шести школах Долинского округа – в Соколе, Углезаводске, Стародубском, Покровке и райцентре – также продолжатся онлайн-уроки. В Смирныховском районе на дистанционке останется школа села Первомайск.

За парты вернутся ребята в восьми городских округах: Корсаковском, Невельском, Макаровском, Охинском, Поронайском, Курильском, Южно-Курильском и Северо-Курильском.

Детские сады в большинстве районов будут работать в штатном режиме. Закрыты дошкольные учреждения будут в Тымовском городском округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.