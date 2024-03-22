Запишите ребёнка в школу! С 29 марта начнётся прием заявлений в первые классы

В этом году 27 школ областной столицы примут новых учеников. За парты отправятся примерно 2900 первоклассников. Эта цифра держится на уровне прошлого года.

Зачисление в школы городского округа Южно-Сахалинск будет проходить традиционно в два этапа. Первый стартует 29 марта в 9.00 и продлится до 30 июня. В эти дни будут принимать заявления от тех, кто по прописке прикреплён к той или иной школе. Какая регистрация, постоянная или временная, не имеет значения. Главное её подтвердить. Второй этап пройдёт с 6 июля до 5 сентября.

Порядок зачисления детей в первые классы не изменился с прошлого года. С полным списком можно ознакомиться на сайте департамента.

Всё также действует право преимущественного приёма. Ребёнок может пойти учиться в ту школу, где обучаются его братья или сестры.

Нововведения коснулись лишь льгот.

– Теперь у нас есть единственная льготная категория, которая имеет внеочередной порядок зачисления в школы по месту жительства. Это дети военнослужащих и граждан, которые находятся в добровольческих формированиях, погибших или умерших при выполнении задач специальной военной операции, – рассказала директор департамента образования города Южно-Сахалинск Светлана Мирова.

Во всех этих случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие льготу.

Подать заявление можно несколькими способами: через Госуслуги, через региональный портал образовательных услуг «Е-Услуги. Образование», лично в школе и заказным письмом через операторов почтовой связи. Во все случаях заявление попадёт в единую электронную систему.

Как показала практика, Госуслуги – самый популярный способ подачи заявлений. Уже сейчас здесь можно составить черновик. А 29 марта вам останется только его отправить. Ответ о принятии заявления в работу может прийти не сразу. Но не стоит волноваться. Заявление в любом случае в течение нескольких часов поступит в электронную базу, и время его принятия будет то, когда вы нажали кнопку «отправить».

Такой задержки нет на портале «Е-Услуги. Образование». Поэтому бывает, что родители в панике начинают заполнять новое заявление в другой системе. В таком случае, первое не примут. И тем самым можно потерять несколько мест в рейтинге.

По итогам первой волны департамент образования будет принимать решение об открытии дополнительных мест. Сейчас самое большое количество первых классов набирает школа № 21 – 11 по 30 человек.

У школы есть возможность отказать в зачислении ребёнка только в одном случае – нет свободных мест. Тогда родителям нужно обратиться в департамент, и специалисты помогут найти ближайшую подходящую образовательную организацию.

Списки зачисленных детей на обучение в первый класс будут объявлены через 3 дня, после завершения приёма заявлений. Школы вывешивают их на своих сайтах и стендах.

Все возникшие вопросы по поступлению в первый класс можно задавать департаменту образования администрации города по номеру телефона: 31-26-87 (доб. 1, 3).

Анастасия КАРАМУШКИНА.