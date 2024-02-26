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СахГУ и Бауманка будут сотрудничать

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В Южно-Сахалинске было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Сахалинским государственным университетом и Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана. Свои подписи под документом поставили руководители вузов Александр Самардак и Михаил Гордин. Участие в церемонии принял губернатор Валерий Лимаренко.

Между крупными учебными заведениями достигнуто соглашение о совместной работе в областях водородной энергетики, возобновляемых источниках энергии, искусственного интеллекта и робототехники. Стороны договорились, что будут сообща решать научно-исследовательские и образовательные задачи.

Университет имени Баумана – это ведущий университет, который готовит инженеров самого высокого уровня, один из лучших вузов нашей страны.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что подписание соглашения между вузами является для островного региона историческим.

 

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