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Бывшему члену совета директоров Сахморпароходства Ларисе Маркус добавили срок

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Фото: dzen.ru

Бывший президент «Внешпромбанка» и член совета директоров Сахалинского морского пароходства Лариса Маркус признана виновной в присвоении с группой сообщников 156 млрд рублей.

С 2017 года она уже отбывает наказание (9 лет) по первому уголовному делу о хищении средств вкладчиков.

Как установил суд, она с банкирами оформляла заведомо невозвратные кредиты и списывала деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Таким образом, банкиры похитили более 114 млрд.  рублей.

Новое наказание — 13 лет лишения свободы — ей назначено по совокупности сроков.

Второй фигурант: бывший первый вице-президент «Внешпромбанка»  Али Аджин получил 9 лет.

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