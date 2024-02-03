Бывшему члену совета директоров Сахморпароходства Ларисе Маркус добавили срок

Бывший президент «Внешпромбанка» и член совета директоров Сахалинского морского пароходства Лариса Маркус признана виновной в присвоении с группой сообщников 156 млрд рублей.

С 2017 года она уже отбывает наказание (9 лет) по первому уголовному делу о хищении средств вкладчиков.

Как установил суд, она с банкирами оформляла заведомо невозвратные кредиты и списывала деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Таким образом, банкиры похитили более 114 млрд. рублей.

Новое наказание — 13 лет лишения свободы — ей назначено по совокупности сроков.

Второй фигурант: бывший первый вице-президент «Внешпромбанка» Али Аджин получил 9 лет.