Виктор Гармидер покидает пост руководителя сахалинского министерства энергетики

С 10 мая он уходит в отставку по собственному желанию. Эту должность он занимал с 25 марта 2023 года.

Губернатор Валерий Лимаренко выразил благодарность Виктору Гармидеру, отметил его вклад в развитие энергетики Сахалина и Курил.

– Прошло около года с того момента, как вы возглавили ключевое ведомство, от которого во многом зависит развитие экономики островного региона и качество жизни сахалинцев и курильчан. За это время проделана большая работа по повышению надежности энергоснабжения предприятий и населения. На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 началась установка двух отечественных газотурбинных установок. Тысячи домовладений получили доступ к экологически чистому топливу. Благодаря развитию газозаправочной инфраструктуры и автомобильных зарядных станций, на дорогах области растет количество автомобилей на газовом топливе и электротяге. В результате воздух в островных населенных пунктах становится чище. Уверен, ваши опыт и навыки принесут вам успех на новом месте работы, – сказал Валерий Лимаренко.

До прихода в региональное министерство энергетики Виктор Гармидер возглавлял региональное операционное подразделение АО «Мобильные ГТЭС», сообщает пресс-служба правительства области.