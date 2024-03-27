Четверо сахалинцев погибли на СВО

К нам пришло скорбное известие – в зоне специальной военной операции погибли земляки-островитяне.
Это сержант Андрей Зубок из Невельского района, гвардии ефрейтор Владимир Солодов из Макаровского района, рядовой Михаил Крайнов из Углегорского, гвардии младший сержант Александр Колесников из Южно-Сахалинска, сообщили в правительстве области.
– В памяти сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям бойцов будет оказана необходимая помощь, – написал губернатор Валерий Лимаренко.