Четверг, 28 марта, 2024
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Четверо сахалинцев погибли на СВО

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К нам пришло скорбное известие – в зоне специальной военной операции погибли земляки-островитяне.

Это сержант Андрей Зубок из Невельского района, гвардии ефрейтор Владимир Солодов из Макаровского района, рядовой Михаил Крайнов из Углегорского, гвардии младший сержант Александр Колесников из Южно-Сахалинска, сообщили в правительстве области.

– В памяти сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям бойцов будет оказана необходимая помощь, – написал губернатор Валерий Лимаренко.

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