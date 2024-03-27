Сахалинец Александр Фёдоров взял золото первенства России по горнолыжному спорту

Первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 14 — 15 лет стартовало в Южно-Сахалинске.

В первый день соревновались 117 спортсменов, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Алтайский, Приморский, Красноярский, Камчатский края, Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан, Свердловскую, Мурманскую, Московскую, Тульскую, Калужскую, Ленинградскую, Магаданскую, Челябинскую, Кемеровскую, Иркутскую и Сахалинскую области, демонстрировали свои силы в дисциплине «супергигант».

Заезды прошли на трассе «Спортивная» СТК «Горный воздух».

Первые места заняли Александр Фёдоров из команды «Сахалин-1» с результатом 00:55,88 секунды и магаданская спортсменка Олеся Жукова (00:56,39). Вторыми стали Арсений Сухоруков из Подмосковья (00:56,58) и представительница Мурманской области Кристина Гусева (00:57,22).

Тройки лидеров замкнули камчатский горнолыжник Артём Петухов (00:56,62) и Софья Решетник из Красноярска (00:57,58).

Первенство России продолжится 28 марта. Спортсменов ожидают заезды в гигантском слаломе, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.