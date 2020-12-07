10 декабря все прогрессивное человечество ежегодно отмечает День прав человека, установленный ООН в связи с принятием в 1948 году Всеобщей декларации прав человека. Так были закреплены главные для каждого человека нравственные ориентиры и ценности, данные ему от рождения – право на жизнь, свободу, достоинство, равенство в правах – политических, гражданских, экономических, социальных.

Положения Всеобщей декларации прав человека явились основой для конституций демократических стран, сердцевиной которых стали положения о правах и свободах человека и обязанностях государств по их обеспечению и защите. И в нашей российской Конституции человек, его права и свободы названы ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они должны определять смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваться правосудием.

Так должно быть по главному закону страны – Конституции, день которой мы также празднуем 12 декабря.

Поздравляем всех сахалинцев и курильчан с главным общечеловеческим праздником – ДНЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!

Правление Сахалинского регионального отделения Национальной общественной организации «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».