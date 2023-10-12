Доброе сердце. Форум серебряных волонтёров

Первый дальневосточный форум серебряных волонтёров собрал на Сахалине более 200 добровольцев из разных регионов.

Они помогают землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку.

– Богатый жизненный опыт и открытое сердце позволяют вам бескорыстно помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании. Эту активную гражданскую позицию не раз отмечал Президент страны Владимир Путин. В Сахалинской области серебряные волонтёры участвуют буквально во всех сферах жизни. И мы уже не представляем деятельность многих ведомств без вас. Знаю, что у регионов накоплен значительный опыт поддержки «серебряного» добровольчества. И я рассчитываю, что вы поделитесь им на этой площадке. А мы, представители власти, создадим условия, чтобы это движение продолжало развиваться, – приветствовал губернатор Валерий Лимаренко участников форума.

Добровольцы познакомились с главными социальными проектами Сахалинской области. В их числе – партийный проект «Единой России» «Сопричастность», региональные инициативы «Центральная поликлиника», «Персональный медицинский администратор», «Карта сахалинца», «Сахалинское долголетие», «Управдом», «Углублённый медицинский осмотр» и «Путёвка выходного дня». Поучаствовали в панельных дискуссиях и круглых столах по различным направлениям добровольчества и проекту «Сопричастность».

– Ваши проекты нас приятно удивили. Какие у вас гарантии, «Карта сахалинца». У нас такого нет. У вас на Сахалине просто замечательно, дышится легко, воздух хороший. Очень понравились ваши красивые дороги, газоны, – поделилась впечатлениями волонтёр Галия Пиунова.

Также участники форума посетят концерт симфонического оркестра, художественную галерею и областной художественный музей.

– Я работаю в библиотеке уже 43 года. Привыкла к общению с большим количеством людей – тружусь для них. Когда у нас появилось движение серебряных волонтёров, сердце позвало меня туда. Работаю по медицинскому направлению – раздаем листовки, приглашаем на диспансеризацию, информируем людей, собираем обратную связь, помогаем людям с сахарным диабетом. Ситуации бывают разные. Даже иногда помогаем обустроить жильё пациентам, прибывшим из больницы, помыть, навести порядок, – отметила волонтёр Людмила Муравьёва из Смирных.

По итогам форума участники составили план развития волонтёрства среди пожилых людей. В него войдут предложения по расширению института наставничества, привлечению опытных волонтёров к работе детских организаций и школ.

СПРАВКА

К волонтёрскому движению присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многое другое.