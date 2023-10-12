Сахалинэнергосбыт ограничивает подачу электроэнергии должникам

Частные клиенты ДЭК на Сахалине задолжали за потреблённую электроэнергию свыше 451,7 млн рублей. Специалисты Сахалинэнергосбыта для прекращения отпуска неоплаченного ресурса проводят еженедельные рейды по ограничению должников, взыскивают долги в судебном порядке.

В сентябре текущего года 3561 клиент компании остался без электроснабжения, поскольку в течение 20 дней после уведомления о предстоящих мерах не погасили задолженность и не обратились в Сахалинэнергосбыт за оформлением соглашения о реструктуризации долга. В совокупности данные граждане задолжали более 30 млн рублей. Ещё 1411 сахалинцев, имеющих на начало сентября долги, получив уведомления, погасили задолженность в общей сумме на 7,2 млн рублей.

Напомним, в случае самовольного подключения без оплаты задолженности законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тыс. рублей.

Возобновление энергоснабжения в прежнем объёме возможно только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию (оплачивается в офисе компании).

Помимо ограничений в подаче электроэнергии должникам грозят судебные иски о принудительном взыскании задолженности. С потребителями, не исполнившими решения суда, начинают работать судебные приставы. Они вправе списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу.

С начала года Сахалинэнергосбыт подал в суд порядка 5 тыс. исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности на общую сумму более 37 млн рублей. На данный момент судом уже вынесено свыше 4 тыс. решений о взыскании долгов на общую сумму 26,9 млн рублей. После подачи исковых заявлений граждане добровольно погасили задолженность на общую сумму 11,5 млн рублей. В рамках исполнительного производства с неплательщиков удержано 21,8 млн рублей.

Чтобы избежать ограничений в подаче электроэнергии и штрафных санкций, необходимо своевременно — до 25-го числа каждого месяца — оплачивать потреблённую электроэнергию. Тем, кто не может рассчитаться с накопленными долгами за один раз, энергетики рекомендуют заключить соглашение о реструктуризации.

Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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