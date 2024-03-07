Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин

Известные российские спортсмены прибыли в островной регион в рамках проведения XXV Сахалинского лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова.

Александра Легкова, Антона Бабикова, Александра Логинова и комментатора «Матч ТВ» Илью Трифанова встречали островные спортсмены – лыжники и биатлонисты. С улыбками и горящими глазами они ждали прилет известных чемпионов. Впереди их ждет мастер-класс.

— Очень жду Александр Легкова. Хочу посетить мастер-класс и узнать, со скольки лет он стал заниматься лыжами и почему он выбрал именно этот вид спорта. Круто, что к нам приезжают чемпионы, и я могу с ними пообщаться, — поделился эмоциями сахалинский лыжник Мирослав Телышев.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков впервые посетил Южно-Сахалинск. Как он рассказал, несмотря на восьмичасовой перелёт, уже ждёт встречи с сахалинскими детьми и их родителями. Именитый спортсмен очень часто ездит по регионам и считает своей миссией приобщать россиян к здоровому образу жизни, популяризировать лыжные гонки в частности.

— Вы встречаете как на Олимпийских играх – дети, флаги, кричалки. Большое спасибо за эмоции. Считаю, что спортсмены, которые завоёвывают медали на Олимпиадах, чемпионатах мира обязаны заниматься с молодёжью. А лыжные гонки – один из самых массовых видов спорта, — рассказал Александр Легков.

Президент Russialoppet Георгий Кадыков-Орбелиани отметил, что юбилейный марафон поражает своим масштабом.

— Конечно, организаторам приходится сложно, но это того стоит. Два дня соревнований требуют серьёзной подготовки. Уверен, что сахалинская команда справится, — отметил Георгий Кадыков-Орбелиани.

Напомним, XXV Сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова пройдёт 8 и 9 марта. Его участниками станут спортсмены из более чем сорока регионов России. 8 марта лыжники преодолеют дистанцию 30 км классикой, а 9 марта – 30 и 50 км свободным стилем. 9 марта в стенах спортшколы «Кристалл» состоится торжественная церемония награждения. Начало в 19:00. Вход для всех свободный.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.