На 92-м году жизни скончался

Юрий Степанович НАГОРНИЧНЫХ,

чуткий и талантливый педагог, воспитавший не одно поколение выпускников нашего педагогического института.

Родился Юрий Степанович 10 мая 1932 года в селе Троицком Челябинской области в семье служащего. В 1947-м вместе с родителями приехал на Сахалин. Десятый класс окончил в 1951-м в Поронайске и в 1952-м поступил в Омский институт физической культуры.

Окончив его с отличием в 1956 году, по собственному желанию был направлен работать на Сахалин в систему профтехобразования.

С 1956 по 1963 год работал инструктором физкультуры в Южно-Сахалинской горнопромышленной школе № 1 (ГПТУ-3).

В 1964 году на конкурсной основе Юрий Степанович был зачислен ассистентом кафедры физвоспитания ЮСГПИ, где проработал до августа 1987 года.

За годы работы Юрий Степанович принимал самое активное участие в организации работы спортивных секций и соревнований. Сам неплохо играл в волейбол, футбол, хоккей, настольный теннис и другие спортивные игры. Имел звание судьи республиканской категории по настольному теннису.

Юрий Степанович прожил долгую и полноценную жизнь. Его всегда будут помнить как трудолюбивого, умного, любящего человека и настоящего друга.

Выражаем соболезнование его жене Нагорничных Тамаре Филипповне.

Прощание с Юрием Степановичем состоится 4 ноября в 14.00 в прощальном зале по адресу: ул. Бумажная, 32а.