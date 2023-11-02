Семь раз отмерим… Письмо с комментарием

«С лета наблюдали такую картину. Южно-Сахалинск, район городского парка. Рядом с остановкой возле бизнес-центра «Лада» (улица Комсомольская, 154) появилась ещё одна, метрах в 200. Потом у «Лады» остановочный павильон и знак «Остановка общественного транспорта» убрали, а электронное табло с расписанием подхода автобусов оставили.

Оригинальный сервис – хочешь узнать, когда подойдёт нужный тебе маршрут, пройди метров 200 туда и обратно… А сам переехавший остановочный пункт оставляет ощущение какой-то незаконченности – для автобусов там отведена только половина заездного кармана (обозначено это соответствующей разметкой), на остальной части паркуются личные авто. Наплыв транспорта там практически весь день, из-за этого автобусам непросто заехать на остановку и выехать с неё. Наконец, расположена она совсем рядом с перекрёстком Комсомольской и Коммунистического проспекта, и, на мой взгляд, здесь есть нарушение градостроительных нормативов.

Что-то похожее на противоположной стороне Комсомольской. Почти напротив «Лады» одна остановка. Метрах в 200 от неё, у перекрёстка с Компроспектом, возле храма, ещё одна. На таком же примерно расстоянии от этой старой остановки, но в другую сторону (рядом со входом в городской парк, где памятник Гагарину) ещё появилась остановка. Я не вижу смысла устанавливать их так близко друг к другу. Деньги из казны потрачены, а пользы горожанам подобные новинки вряд ли прибавили…».

А. ВОРОНКОВ, г. Южно-Сахалинск.

Прокомментировать письмо редакция попросила Михаила Базанова, заместителя директора центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска:

– Скажу сразу: перенос остановки на одной стороне улицы Комсомольской и появление новой на другой её стороне никаким нормативам не противоречат.

Вся процедура согласовывалась с органами ГИБДД, иначе остановка просто не могла бы там появиться.

Теперь о том, что побудило к таким решениям. Если вести речь об остановочном пункте возле «Лады», то мы перенесли его для удобства горожан. Это позволит им выходить возле перекрёстка и переходить на другую сторону, чтобы пересаживаться на другие маршруты. В рамках реформы общественного транспорта введены транспортные карты, они позволяют ездить с пересадкой бесплатно в течение 30 минут. Поэтому и решили подвести остановку ближе к перекрёстку, чтобы на переход уходило меньше времени.

Из этих же соображений появился остановочный пункт рядом с храмом. На том месте раньше была стоянка. Автомобилисты от этого не пострадали, ведь на территории храма своя парковка, заезд туда свободный. Что касается появившейся остановки возле памятника Гагарину, то объяснение здесь такое. Рядом сделали кольцевой перекрёсток, исчезла одна полоса. На её месте решили разместить остановку. Автомобилистам это неудобств не создаёт, а людям удобно – рядом вход в парк.

Читатель справедливо ука­зал на недостатки по перенесённой от «Лады» остановке. Эти недочёты мы скоро исправим. Заездной карман будет полностью отдан общественному транспорту, а табло перенесут к павильону для пассажиров, этот вопрос на контроле. К сожалению, в реформе городского пассажирского транспорта не всё идёт гладко, не всегда хватает сил и средств. Взять те же остановки. Процесс здесь не до конца синхронизирован. Бывает и так – сделали проект нового остановочного пункта, но табло с расписанием онлайн на нём не предусмотрели. Так было с остановкой возле гостиницы «Турист», где после реконструкции открыли набережную реки Рогатки. Это лишнее напоминание о том, как важно не упускать из виду мелочи. Из-за этого нередко затягивается выполнение работ, не всё удаётся сделать оперативно. Но поскольку реформа – дело новое и масштабное, то трудностей не избежать. При всём при том это даст хороший опыт.

Немного о ближайших планах – в нынешнем году планируется обустроить 70 остановок. Решаем вопрос с выделением полосы для общественного транспорта на улице Ленина – участок от улицы Карла Маркса до проспекта Победы. Окончательный вариант выберем после завершения ремонта дорожной инфраструктуры.

Подведём черту под сказанным. Перемены в организации работы общественного транспорта назрели давно, изменения в лучшую сторону уже есть. Не всё идёт гладко, но опять же – не ошибается тот, кто ничего не делает. Однако и ошибки желательно сводить к минимуму. Вносить улучшения там, где они действительно необходимы. Хороший в этом плане пример – выделенные полосы для общественного транспорта на той же улице Ленина (участок в южной её части) и на улице Горького (район онкодиспансера). В середине октября их пришлось убрать: вице-мэр Алексей Римша констатировал, что расчёты не оправдали ожиданий, поскольку на практике проезд автотранспорта не ускорился, а замедлился, хотя в теории ожидалось другое. Хорошо бы учесть этот опыт при принятии решений о выделении полос для автобусов на участке улицы Ленина, про который говорил Михаил Базанов.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

P. S.

Ещё один показательный пример – планы по реконструкции сквера Ждакаева в областном центре, о чём недавно писал «Советский Сахалин» в публикации «Преображение со многими неизвестными» от 24 октября. Архитекторы хотели улучшить комфорт проживающих рядом за счёт сквозного проезда автотранспорта с расположенных рядом улиц. Но оказалось, что на практике это только добавит неудобств. Эти планы (в отличие от выделенных полос) ещё не успели воплотить в жизнь: вмешалось население. Тут уместно привести письмо нашей читательницы Веры Максимовой, проживающей рядом со сквером.

«Зачем делать из зелёной пешеходной зоны проезд? Считаю это нелогичным, если мы боремся за углеродную нейтральность и чистый воздух в спальном районе. Смотрели ли архитекторы на карту города?

Данный участок используется горожанами для прогулок, встреч и мероприятий. Хотелось бы рекомендовать организаторам перестройки обратить внимание на участки в городе, где действительно не обустроены скверы, и направить туда свои творческие идеи. И хотелось бы видеть проекты, а также знать о проведении общественных слушаний заранее, если кто-то действительно хочет слышать мнение жителей. Если же смысл в том, что только группа людей будет решать, как должен выглядеть город, это будет печально».