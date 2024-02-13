Футбольная команда профессионального спортивного клуба  «Сахалин» начинает подготовку к сезону 2024

Команда отправляется на предсезонные сборы в Новороссийск. Тренировки начнутся с 17 февраля и будут разделены на два этапа. На первом этапе будут сыграны 2 товарищеские игры с командами «Авангард» из Курска и «Акрон-2» из Тольятти. Эти матчи покажут уровень подготовки как новых игроков, так и основы команды, которая сохранилась, сообщила пресс-служба минспорта области.

На втором этапе будет уделяться больше внимания тактическим элементам и физической подготовке. Также пройдут товарищеские матчи с командами «Вологда», «Енисей-2» и «Динамо» из Санкт-Петербурга

— Наша главная задача — стабилизировать состав перед сезоном. Мы продлили контракты с 12 игроками и подписали 8 новых футболистов, которые имеют опыт в первой и второй лигах. Также в этом сезоне состав пополнится 4 молодыми сахалинцами, воспитанниками местной школы по футболу. Последний отрезок прошлого чемпионата показал, что команда может показывать хорошие результаты, будем стараться еще больше прогрессировать и побеждать. На сегодня команда укомплектована на 98 процентов, — рассказал главный тренер Юрий Дроздов.

Продлятся сборы до конца марта. Дата завершения зависит от календаря чемпионата, который уже формируется.