Глиняные сказки Сахалина. В областном центре народного творчества открылась необычная выставка

Здесь представлены керамические работы по мотивам сказок коренных народов островного края. Их авторы – особенные дети, воспитанники реабилитационного центра «Преодоление». В течение двух лет они под руководством опытного мастера-педагога Валентины Крушановой готовили экспонаты к выставке.

Вот уже 3 года она преподает в инклюзивной гончарной мастерской и дети с удовольствием посещают ее занятия.

– Сказки – это очень важный инструмент в воспитании и развитии человека. Но многие дети их не знают. Через сказки мы в детстве познаем, как существовать в этом мире, что есть добро и зло. Поэтому мы с ребятами начали лепить из глины мотивы сказок. Дети, знакомясь со сказкой, выражали ее в творчестве. И для меня, как для специалиста, это самое главное, – говорит Валентина Крушанова.

Глина – уникальный инструмент для психологической проработки. С ее помощью ребенок успокаивается, концентрируется на работе и открывает в себе творческие способности. Через лепку прорабатываются страхи и тревожность. Особенно хорошо она помогает детям с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, что сейчас актуально для многих ребят.

На открытии выставки в ЦНТ сахалинские актеры показали отрывок из театрального проекта «Нивхгу» по сказке «Охотник и медведица». Воспитанница центра «Преодоление» Полина Синякина исполнила песню «Зажигаем звезды». А Алевтина Соловьева на уйльтинском языке рассказала историю маленькой влюбленной девочки.

В выставочном зале гончарная мастерская представила более 180 керамических экспонатов: сценки и персонажи из нивхских, айнских, нанайских, эвенских и орокских сказок. Причем некоторые работы – групповые, в их создании участвовало 10 детей. Коллективная работа научила ребят сотрудничать, договариваться между собой. По словам мастера-педагога, как раз это было одной из главных задач их совместных занятий.

В завершении вечера зрители и сами смогли окунуться в творческий процесс. Под руководством Валентины Крушановой прошел мастер-класс «Кулон-Сахалинчик». Здесь каждый мог сделать индивидуальный орнамент на керамическом подвеске Сахалина и забрать ее на память.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Кстати

Посмотреть выставку можно в зале «Палата ремёсел» областного центра народного творчества в будние дни с 9:00 до 17:30. Она продлится до 9 ноября.