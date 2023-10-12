Принесенные ветром. Сахалин приютил обессилевших пернатых, летевших на зимовку в Японию

В Южно-Сахалинске в последние дни можно видеть интересных птиц. Они размером побольше воробьев, у них нарядное оперение, бросаются в глаза синие каемки на крыльях. Их привлекают ягоды рябины в городских скверах и парке, а также места произрастания сакуры – ведь под деревцами можно найти множество засохших плодиков дикой вишни.

Одна такая птица как раз и попала в объектив во время своего обеда вишенкой. А вторая, увы, погибла – лежала на асфальте…

Что это за птицы и в чем может быть причина их гибели? Об этом «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант газеты биолог-охотовед Андрей Здориков:

— Это обыкновенный дубонос, таково научное название вида. Вообще-то на Дальнем востоке встречаются представители трех видов: помимо обыкновенного еще малый и большой черноголовый дубоносы. Как раз в это время, в середине октября птицы перекочевывают из холодных краев на юг. Основное количество пернатых движется вдоль материкового побережья. Судя по всему, стайки дубоносов попали в штормовые условия и сильным ветром многих из них «закинуло» на юг Сахалина. Здесь для них есть хорошие условия, чтобы подкормиться и продолжить путь к местам зимовки в Японии, Корее и Китае. Некоторые птицы остаются на острове надолго, до наступления лютых холодов в декабре.

Питаются дубоносы исключительно растительным кормом. Форма клюва позволяет раскалывать косточки плодовых, это их любимое лакомство, как и у некоторых других пернатых – свиристелей и дроздов. За неимением косточек в ход идут ягоды рябины, шиповника.

С чем может быть связана гибель отдельных птиц? К сожалению, это обычное явление. Причины могут быть разные. Например, ослабленную птицу может сильным порывом ветра во время полета ударить о стену здания. Бывает, что проголодавшаяся птаха жадничает, торопится проглотить побольше корма, и он, как говорится, попадает не в то горло. Может, виновата болезнь. Остается лишь гадать, ведь лабораторных исследований не было.

В городе и пригороде сейчас можно видеть и других любителей ягод. Например, бурых дроздов. Их несложно отличить от других птиц по крикливым голосам и «хулиганистому» поведению. Кажется, они минуты не сидят на месте, постоянно перелетают с дерева на дерево, ягоды склевывают неаккуратно, много сорят. В целом же осенний перелет пернатых проходит вполне «планово», в соответствии с природным календарем.

Владимир СЛАВИН.