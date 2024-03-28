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Горизонты «Горизонта». Сергей Надсадин проверил, как строится школа в новом микрорайоне

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Микрорайон «Горизонт» строится.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил строительство школы в новом микрорайоне «Горизонт», расположенном в юго-восточной части города между Хомутово и Лиственничным.

В рабочем совещании приняли участие представители Сахалинского ипотечного агентства, подрядной организации «Сфера», руководители профильных структур мэрии.

На сегодня строительная готовность объекта, ввод которого запланирован в этом году, составляет 60 %. Школа рассчитана на 550 мест. Заказчиком является Сахалинское ипотечное агентство.

– Запуск в работу современного учреждения в новом уникальном микрорайоне станет, безусловно, масштабным событием и поможет обеспечить местами большое количество ребят. Проект реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, каждый этап стройки у меня на особом контроле, – отметил Сергей Надсадин.

– Сейчас мы выполняем отделочные работы на трёх блоках, идёт подготовка к началу работ ещё на двух. Приступаем к обратной засыпке и мероприятиям по строительству стадиона. В целом объект полностью обеспечен строительными материалами. Комплектация техническими средствами для обучения, интер­активными досками, мебелью на контроле, – сообщил заместитель генерального директора Сахалинского ипотечного агентства Дмитрий Огнев.

Одним из важных вопросов в ходе совещания стала организация подвоза детей к школе. Для этого решено запустить школьный автобус.

Оперативные штабы с участием всех заинтересованных структур для максимального контроля за ходом строительства будут проводиться регулярно.

СПРАВКА

В новом микрорайоне «Горизонт» построено 20 четырёхэтажных домов. Организована социальная инфраструктура. Кроме школы строятся два детских сада по 240 мест. В микрорайоне уже есть собственная инженерная инфраструктура, включая котельную и водозабор, обустроены общественные пространства и детские площадки.

 

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