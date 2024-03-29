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Лариса Жук завоевала серебро чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов

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Сахалинская спортсменка Лариса Жук стала серебряной призеркой чемпионата России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов. В стартах, которые проходили в Иркутске, приняли участие около 400 спортсменов из 42 регионов страны.

Островная атлетка выступила в возрастной категории «женщины, 50+» на дистанции 400 метров. Ее спортсменка преодолела за 1:12,54 секунды.

Лариса Жук является тренером-преподавателем по адаптивной физической культуре спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого, сообщила  пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Константин Коковуров стал серебряным призером международных соревнований по каратэ в Сербии

23 марта в городе Чачак, Сербия, прошел 53-й традиционный международный турнир по каратэ «Золотой пояс».

Воспитанник  спортшколы восточных видов единоборств, студент СахГУ, спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким), проведя четыре поединка, вышел в финал весовой категории  «мужчины свыше 84 кг» и занял второе место.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сербии, Словакии, Черногории, Румынии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Болгарии, Северной Македонии, Франции, Италии, Швеции, Турции, Хорватии, Греции.

Сахалинка завоевала серебро первенства России по киокушин

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство России по киокушин. В мероприятиях приняли участие более 2000 спортсменов из 45 регионов страны.

На татами успешно выступила сахалинка Анастасия Попова. Спортсменка завоевала серебро в возрастной категории «девочки 11 лет, свыше 45 кг».

Сахалинцы завоевали 13 медалей дальневосточных соревнований по джиу-джитсу

Сахалинские спортсмены стали обладателями 13 наград Дальневосточных игр боевых искусств и турнира по джиу-джитсу в Хабаровске.

В соревнованиях по джиу-джитсу  приняли участие восемь сахалинских ребят в возрасте от 6 до 13 лет.

В разделе gi (борьба в кимоно) золотые медали взяли Илья Слепенчук, Сергей Кульпин и Данил Акантьев. Серебряную награду заработал Артём Ведров, бронзовую – Владислав Щеглов.

В разделе no gi (без кимоно) награду высшей пробы заработал Артём Ведров. Вторые места заняли Илья Слепенчук, Данил Акантьев и Степан Лысенко.

На турнире Дальнего Востока по джиу-джитсу среди мужчин старше 18 лет Алексей Калинин завоевал серебряные медали в разделах gi и no gi. Александр Соколюк стал вторым в разделе no gi и третьем – в gi.

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