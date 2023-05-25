Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

В эти дни широко развернулось социалистическое соревнование среди рыбаков колхоза «Китобой» Холмского района. Досрочно выполнив годовой план, колхозники стали на стахановскую вахту мира и ведут борьбу за сверхплановую добычу рыбы.
НА СНИМКЕ: председатель колхоза тов. ФИЛОНЕНКО (справа) дает задание бригадирам тт. ЩЕГЛОВУ и БОРИСОВУ перед выходом в море. Фото Р. СОЛОДОВНИКА.

18 октября

  • Рыбаки, занятые на лове осенней сельди, стали брать в Анивском заливе в большом количестве ценную рыбу – анчоус. Эта стайная рыба, обитающая в тропических и субтропических морях, обычно совершает значительные миграции. Нерест ее происходит с апреля по июнь у берегов Японии и в заливе Петра Великого в Приморье. Жирность анчоуса от 17 до 26%. Она служит ценным сырьем для пряных посолов и изготовления консервов. Длина анчоуса, зашедшего в Анивский залив, 13 – 14 см. Раньше здесь встречались только отдельные экземпляры.

19 октября

  • В Южно-Сахалинск прибыла группа работников Дальневосточной студии кинохроники. На шахте № 14 треста «Макаровуголь» операторы засняли работу шахтеров. На Стародубском комбинате запечатлели лучшую бригаду ставного невода тов. Вострикова и обработку осенней кеты, в колхозе «Южносахалинец» – механизированную уборку картофеля.
  • Кинооператоры также снимут выпуск бумаги на Чеховском комбинате, заготовку древесины в Томаринском леспромхозе, активный лов сельди в районе Ильинска, крупнейшие стройки области и погрузку на пароходы готовой продукции промышленных предприятий Сахалина для отправки на материк. Все эти кадры войдут в специальный киножурнал «По Сахалину». Съемки ведутся по заказу министерства кинематографии СССР.
  • В Южно-Сахалинске открылась горнопромышленная школа строителей. Она будет готовить слесарей и сантехников, мотористов строительных машин, плотников и каменщиков для угольной промышленности Сахалина.
  • Весной на 32 га полей совхозов «Александровский», «Красная Тымь» и «Свиновод» впервые квадратно-гнездовым способом посажен картофель. Получен высокий урожай. Так, бригадир совхоза «Свиновод» К. С. Бородина с 2,33 га собрала 42,5 т клубней. Это вдвое больше, чем совхоз взял на полях с обычной посадкой клубней.

(Продолжение следует).

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