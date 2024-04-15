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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Бригада старшего оператора С. И. Хомякова на нефтепромысле «Восточный Эхаби» значительно перевыполняет задания по отбору горючего. НА СНИМКЕ: старший оператор С. И. ХОМЯКОВ. Фото Г. СОКОЛОВА.

8 января

  • Колхоз имени Ульянова – передовой в Углегорском районе. Здесь выращивают высокие урожаи овощей, увеличивают продуктивность животноводства. Доход хозяйства в 1952-м составил 1 млн 300 тыс. рублей, что сказалось и на оплате труда колхозников. Так, семья Тарасовой получила в 1952 году на свои трудодни 36 тыс. рублей. Не внакладе и другие труженики артели. В планах на 1953 – 1955 годы колхозники наметили построить 100 жилых домов, школу, зернохранилище и овощехранилище на 1 тыс. т каждое.
  • В одном из распадков Горнозаводска построено трёхэтажное здание горнопромышленной школы. Окрашенное в белый и палевые цвета, оно похоже на санаторий. За парты в просторных и светлых классах сели 200 будущих мастеров угля и строительства. Комнаты интерната рассчитаны на 150 человек, есть огромный спортзал. В полуподвальном этаже – бытовые помещения, парикмахерская, ремонтные мастерские, сушилка, прачечная, склады.
Рыбаки катера «СРБ-216» Горнозаводского рыбокомбината шкипера В. Г. Ротова сдают сотни центнеров рыбы сверх плана.
НА СНИМКЕ: шкипер катера «СРБ-216» В. Г. РОТОВ.
Фото А. ШОСТАК.

10 января

  • Моряков Сахалинского морского пароходства обслуживают 32 киноустановки. Почти на каждом пароходе есть баяны, аккордеоны, хроматические гармонии. На пароходах «Валдай», «Баскунчак» и других есть пианино. Моряки активно участвуют в художественной самодеятельности. Так, на пароходе «Алтай» в ноябре – декабре 1952-го состоялось 16 концертов.

(Продолжение следует).

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