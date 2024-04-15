Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 января
- Колхоз имени Ульянова – передовой в Углегорском районе. Здесь выращивают высокие урожаи овощей, увеличивают продуктивность животноводства. Доход хозяйства в 1952-м составил 1 млн 300 тыс. рублей, что сказалось и на оплате труда колхозников. Так, семья Тарасовой получила в 1952 году на свои трудодни 36 тыс. рублей. Не внакладе и другие труженики артели. В планах на 1953 – 1955 годы колхозники наметили построить 100 жилых домов, школу, зернохранилище и овощехранилище на 1 тыс. т каждое.
- В одном из распадков Горнозаводска построено трёхэтажное здание горнопромышленной школы. Окрашенное в белый и палевые цвета, оно похоже на санаторий. За парты в просторных и светлых классах сели 200 будущих мастеров угля и строительства. Комнаты интерната рассчитаны на 150 человек, есть огромный спортзал. В полуподвальном этаже – бытовые помещения, парикмахерская, ремонтные мастерские, сушилка, прачечная, склады.
10 января
- Моряков Сахалинского морского пароходства обслуживают 32 киноустановки. Почти на каждом пароходе есть баяны, аккордеоны, хроматические гармонии. На пароходах «Валдай», «Баскунчак» и других есть пианино. Моряки активно участвуют в художественной самодеятельности. Так, на пароходе «Алтай» в ноябре – декабре 1952-го состоялось 16 концертов.
(Продолжение следует).