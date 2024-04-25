Четверг, 25 апреля, 2024
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив электростанции шахты «Долинская» постоянно повышает производительность труда. Слесарная бригада, ведущая ремонт турбогенератора, обязалась закончить его досрочно. НА СНИМКЕ: слесари-турбинисты коммунист Г. Е. ФАТЕЕВ и В. М. ПОЛЯКОВ замеряют вал редуктора турбины. Фото А. ШОСТАК.

18 января

  • Недавно группе передовых горняков шахты «Макарьевка» треста «Александровскуголь» вручены значки «Отличник социалистического соревнования» министерства угольной промышленности СССР. Почётными значками награждены навалоотбойщики товарищи Мельников и Костин и проходчик Лазарев. Похвальные грамоты получили Турищев, ранее удостоенный звания «Лучший навалоотбойщик Советского Союза», а также его коллеги Жиряков и Костояров.
  • До последнего времени многие работы в кузнице нефтепромысла «Катангли» Восточно-Сахалинского района выполнялись вручную. Недавно здесь запустили в эксплуатацию новый мощный пресс, изготовленный на одном из барнаульских заводов. Пресс позволяет механизировать ряд кузнечных работ. Чтобы изготовить 100 крючков для изоляторов низковольтной линии, кузнец и его помощник затрачивали полную смену. Теперь пресс за два часа изготавливает 300 крючков. Намного ускорен выпуск и других деталей.

28 января

  • В минувшем году трудящиеся Курильского района получили более 2 тыс. кв. метров жилплощади. Десятки индивидуальных домов построили курильчане на деньги, полученные в кредит от государства. Новые жилые дома и общественные постройки возвели рыбаки-колхозники артелей «Курильский рыбак», имени Куйбышева и имени маршала Василевского. В новом году продолжается широкое жилищное и культурно-бытовое строительство. Новая школа сооружается в посёлке Рыбаки, двухэтажный жилой дом возводится в посёлке Китовый, построен клуб в посёлке Касатка. Шесть стандартных домов собирают строители в Рейдово. В Курильске будет построено здание универмага.

(Продолжение следует).

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