Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 января
- Недавно группе передовых горняков шахты «Макарьевка» треста «Александровскуголь» вручены значки «Отличник социалистического соревнования» министерства угольной промышленности СССР. Почётными значками награждены навалоотбойщики товарищи Мельников и Костин и проходчик Лазарев. Похвальные грамоты получили Турищев, ранее удостоенный звания «Лучший навалоотбойщик Советского Союза», а также его коллеги Жиряков и Костояров.
- До последнего времени многие работы в кузнице нефтепромысла «Катангли» Восточно-Сахалинского района выполнялись вручную. Недавно здесь запустили в эксплуатацию новый мощный пресс, изготовленный на одном из барнаульских заводов. Пресс позволяет механизировать ряд кузнечных работ. Чтобы изготовить 100 крючков для изоляторов низковольтной линии, кузнец и его помощник затрачивали полную смену. Теперь пресс за два часа изготавливает 300 крючков. Намного ускорен выпуск и других деталей.
28 января
- В минувшем году трудящиеся Курильского района получили более 2 тыс. кв. метров жилплощади. Десятки индивидуальных домов построили курильчане на деньги, полученные в кредит от государства. Новые жилые дома и общественные постройки возвели рыбаки-колхозники артелей «Курильский рыбак», имени Куйбышева и имени маршала Василевского. В новом году продолжается широкое жилищное и культурно-бытовое строительство. Новая школа сооружается в посёлке Рыбаки, двухэтажный жилой дом возводится в посёлке Китовый, построен клуб в посёлке Касатка. Шесть стандартных домов собирают строители в Рейдово. В Курильске будет построено здание универмага.
(Продолжение следует).