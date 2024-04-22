Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 января
- Бригада рыбаков Южно-Холмского рыбокомбината, руководимая знатной рыбачкой Александрой Хан, одной из первых на западном побережье Сахалина завершила подготовку орудий лова к весенней путине 1953 года. Подготовлены 4 ставных невода, закидные сети, отремонтировано 15 сетных мешков и столько же кунгасов. Члены бригады Хан решили добыть в весеннюю путину 14 тыс. ц рыбы вместо 6900 ц по плану.
18 января
- Новая сельская больница открылась в посёлке рыбаков Рейдовом. Это одна из первых больниц Курильских островов. Здесь просторные светлые палаты, больница в достаточном количестве обеспечена медицинским оборудованием, инструментарием и медикаментами.
(Продолжение следует).