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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Стахановским трудом славится машинная команда сейнера № 558 Северо-Курильского рыбокомбината. Она выполнила годовой план на 130 процентов. Бесперебойно обеспечивают подачу сельди в засольные цеха комбината рыбонасосные установки бригады под руководством П. Н. Ключникова. НА СНИМКАХ: слева — старший механик сейнера № 558 Н. П. СЫРКО. Справа - бригадир П. Н. КЛЮЧНИКОВ. Фото специального корреспондента «Советского Сахалина» Г. СОКОЛОВА.

10 января

  • Бригада рыбаков Южно-Холмского рыбокомбината, руководимая знатной рыбачкой Александрой Хан, одной из первых на западном побережье Сахалина завершила подготовку орудий лова к весенней путине 1953 года. Подготовлены 4 ставных невода, закидные сети, отремонтировано 15 сетных мешков и столько же кунгасов. Члены бригады Хан решили добыть в весеннюю путину 14 тыс. ц рыбы вместо 6900 ц по плану.

18 января

  • Новая сельская больница открылась в посёлке рыбаков Рейдовом. Это одна из первых больниц Курильских островов. Здесь просторные светлые палаты, больница в достаточном количестве обеспечена медицинским оборудованием, инструментарием и медикаментами.

(Продолжение следует).

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