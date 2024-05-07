Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 февраля
- Правительство выделило около 1 млн рублей на строительство объектов в совхозах области, где трудится много орочонов, нивхов, эвенков. Многоместные больницы, ясли, детсады намечено построить в совхозах «Чир-Унвд» Кировского района, «Свобода» Рыбновского района, «Новый путь» Поронайского района и других. В этом году в национальных колхозах будет введено в строй 3 больницы, 5 детсадов и яслей, 2 бани и другие объекты.
7 февраля
- В центре Корсакова в новом доме на Комсомольской площади открыт магазин местного торга. В нём отделы готового платья, обуви, ткани, парфюмерии, а также бакалейно-гастрономический. Сюда завезено товаров на 2 млн рублей. В первый день за несколько часов работы магазин продал корсаковцам 26 приёмников «Урал» и «Рекорд», 20 ковров стоимостью от 600 до 2200 рублей, а также готового платья, обуви, тканей почти на 100 тыс. рублей.
(Продолжение следует).