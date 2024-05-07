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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

День выборов в местные Советы депутатов трудящихся трудящиеся Холмского консервного завода встречают новыми успехами в труде. Среди консервщиков наиболее высокой производительности труда достигли упаковщицы готовой продукции А. Н. Малетина, А. В. Фиалкина и другие, выполняющие производственные нормы на 300 процентов и более.НА СНИМКЕ: перед отправкой из цеха новой партии консервов. На переднем плане (слева направо): А. Н. МАЛЕТИНА и А. В. ФИАЛКИНА. Фото А. ШОСТАК.

5 февраля

  • Правительство выделило около 1 млн рублей на строительство объектов в совхозах области, где трудится много орочонов, нивхов, эвенков. Многоместные больницы, ясли, детсады намечено построить в совхозах «Чир-Унвд» Кировского района, «Свобода» Рыбновского района, «Новый путь» Поронайского района и других. В этом году в национальных колхозах будет введено в строй 3 больницы, 5 детсадов и яслей, 2 бани и другие объекты.

7 февраля

  • В центре Корсакова в новом доме на Комсомольской площади открыт магазин местного торга. В нём отделы готового платья, обуви, ткани, парфюмерии, а также бакалейно-гастрономический. Сюда завезено товаров на 2 млн рублей. В первый день за несколько часов работы магазин продал корсаковцам 26 приёмников «Урал» и «Рекорд», 20 ковров стоимостью от 600 до 2200 рублей, а также готового платья, обуви, тканей почти на 100 тыс. рублей.

(Продолжение следует).

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