К Новому году жители Сахалина отправили в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза

19 декабря в Сахалинской области состоялась очередная отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Адресные грузы из Сахалинской области в регионы Донбасса отправляют несколько раз в месяц. В этот раз активисты движения #МЫВМЕСТЕ сформировали и подготовили к отправке более 20 тонн груза, собранного для поддержки военнослужащих.

Туда вошли тёплые вещи, сублимированные супы, сухой душ, средства личной гигиены, а также более габаритные грузы — автомобильная резина, печи, двигатели и другое оборудование, необходимое в полевых условиях.  В преддверии Нового года посылок стало еще больше, потому что каждая семья хочет поздравить своего героя с праздником.

Волонтёры не забыли и о праздничных подарках: для бойцов упаковали, в том числе, сахалинские деликатесы и тёплые послания с родного острова, письма от детсадовцев и школьников, сообщила пресс-служба правительства региона.

— Новый год — это праздник, в который случается волшебство для каждого. В этот раз очень много посылок собрали детские сады, школы, серебряные волонтёры клуба «Молодость душой», волонтёрские движения из Анивы, Корсакова, Озёрского, Онор, Александровска-Сахалинского, Горнозаводска, Тымовского, Невельска, Смирных, Поронайска. Спасибо всем за эту отзывчивость и помощь, — поблагодарил всех неравнодушных директор  Сахалинского молодёжного ресурсного центра  Александр Неустроев.

В сборе и подготовке гуманитарного груза приняли участие волонтёры, студенты Сахалинского техникума сервиса, а также ветераны СВО и сотрудники агентства по делам молодёжи. груз будет 20 тонн посылок с Сахалина специальным бортом доставят в ДНР в течение нескольких дней. В Шахтёрске волонтеры гуманитарного центра рассортируют все посылки, чтобы быстро доставить их солдатам.

По итогам этого года сахалинские волонтёры загрузили для земляков свыше 120 тонн гуманитарного груза, а за всё время существования движения общий объём помощи превысил 900 тонн. В 2025 году Сахалинская область вошла в десятку лучших из регионов, где волонтёрское движение демонстрирует устойчивую и системную поддержку участников СВО.

