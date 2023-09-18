Кольцо или адаптивный светофор? Как уберечься от серьезных аварий на проблемном перекрестке в Южно-Сахалинске

На месте страшного ДТП, произошедшего в Южно-Сахалинске 25 августа, недавно заработал комплекс фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Как пояснили в ГИБДД области, аппаратура работает в автоматическом режиме, а наличие всевидящего ока заставит водителей быть внимательнее и снизит вероятность аварий.

Тогда на выезде с территории аэропорта на проспект Мира (перекресток с улицей Ивана Курпатко) автобус городского маршрута нарушил правила и не предоставил преимущества легковому автомобилю, который двигался по проспекту на очень высокой скорости. Результат столкновения – одна погибшая и семь пострадавших. Смерть женщины была ужасной – она вылетела из окна, на нее наехал автобус…

Помимо установки видеокамеры на том перекрестке ограничили скорость движения до 40 км/ч, что должно упростить выезд на оживленный проспект Мира.

Одни только камеры и ограничения в скорости передвижения надежный заслон нарушениям и порождаемым ими ДТП не поставят, в этом убеждает многолетняя практика автоинспекторов. Поэтому дорожники намереваются изменить и схему движения на этом перекрестке – сделать там кольцевую развязку, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Для этого до конца года планируется разработать проект, затем на его основе до конца 2024 года обустроить кольцо.

Кольцевые перекрестки, стоит отметить, давно не редкость в Южно-Сахалинске. За последние годы они появились в городе во многом благодаря инициативам некоммерческой организации – Центра развития городской среды «Наш город», руководит которой Василий Вишневский.

Отношение к таким развязкам и вообще к другим изменениям в организации дорожного движения в среде городских автомобилистов неоднозначное. Но к появлению кольца на выезде с территории аэропорта резко отрицательного отношения не было – судить об этом можно по высказываниям в соцсетях.

Но вот сам Василий Вишневский, приверженец этих самых колец, идею «окольцовывания» на этом участке не разделяет.

– На мой взгляд, там сподручнее было бы установить адаптивный светофор, который подстраивается под темп движения на перекрестке, – пояснил он в беседе с журналистом «Советского Сахалина». – Установка такого объекта занимает намного меньше времени, и затраты здесь намного меньше. Поскольку интенсивность передвижения на выезде из аэропорта зависит от прилета и вылета рейсов, то и светофор там нужен такой, который это учитывает, и на основе загрузки проезжих частей определяет – какой поток может дольше постоять, какому нужно быстрее проехать.

Рассмотрят ли такую идею? Ведь выезд из аэропорта относится к дорогам областного подчинения, и занимается ими « Управление Сахалинавтодор». А руководимая Вишневским организация имеет влияние только на дороги, находящиеся в ведение города.

Сергей Рябов.