В энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» примут участие делегации из зарубежья

Международный форум традиционно пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября.

По приглашению правительства области в нем примет участие делегация одной из ведущих компаний SEAMAP (Центр морской съемки и картографии) из Вьетнама.

Предприятие предоставляет широкий спектр услуг по морской съемке, картографированию, топографической съемке на суше, а также по морской навигации и позиционированию с использованием передовых технологий.

Компания выполнила более 200 проектов для таких известных компаний как Idemitsu, Sumitomo Corp., BP, Premier Oil, Вьетсовпетро и многих других ведущих международных компаний, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подтвердили свое участие в форуме представители и других зарубежных стран– Китая, Индии.

Одной из ключевых тем станет технологическое развитие энергетической отрасли на фоне антироссийских санкций.

Сахалинская область в соответствии с курсом, заданным Президентом России Владимиром Путиным, продолжает «разворот на Восток», налаживая отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

– В этом году в центре внимания будут вопросы развития энергетической отрасли Сахалина и Дальнего Востока в условиях ограничений, импортозамещение, реализация климатических проектов. Мы приглашаем зарубежных партнеров также к расширению сотрудничества в локализации нефтесервисных услуг. У нас идет строительство нефтегазового индустриального парка, который позволит обеспечить нефтесервисные компании всей необходимой инфраструктурой, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В этом году участников форума ожидает множество нововведений и возможностей для делового общения. На одной площадке соберутся представители сахалинских нефтегазовых проектов, ведущие отечественные и зарубежные компании, поставщики оборудования и технологий, топовые отраслевые эксперты.

Кроме того, традиционно активное участие в деловой программе примут представители правительства России, руководители общественных организаций, ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций. Планируется проведение круглых столов, встреч «один на один» с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Зарегистрироваться на форум и подробнее ознакомиться с информацией можно на официальном сайте мероприятия: www.sakhalinoilgas.ru