«Красная зона». Работу инфекционного госпиталя Долинска усилят по нескольким направлениям

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук посетил инфекционный госпиталь в Долинске. Задача визита в «красную зону» – выявить наиболее острые проблемы врачей и пациентов, а также потребности медучреждения.

Маршрутизация пациентов от приемного покоя до койки в отделении – этот путь занимает в среднем от 15 минут до часа, в зависимости от тяжести состояния пациента. Он включает в себя заполнение документации, забор анализов, решение бытовых вопросов. По итогу одни заболевшие направляются в линейное отделение, другие – сразу в реанимацию.

– Посмотрел, как идет движение пациентов. Будем усиливать диагностическую службу, чтобы не возникали задержки с исследованиями для поступающих и проходящих лечение пациентов, – прокомментировал Владимир Ющук.

В зоне внимания зампреда оказались и бытовые условия. В марте этого года госпиталь был экстренно перепрофилирован из обычной районной больницы, основное внимание уделили организации медицинской помощи.

– Для гигиенических процедур на этаже есть только ванна. Гораздо удобнее было бы установить душевую кабину, – поделилась с Владимиром Ющуком одна из пациенток.

Этот вопрос сейчас решается – в связи со сложностями организации монтажных работ в «красной зоне» все процессы требуют дополнительных мер безопасности и особого графика.

Отдельно во время рабочей поездки зампреда обсуждались вопросы питания пациентов, проведения лечебных мероприятий. Составить полную картину помогли отзывы пациентов. 85-летняя жительница Южно-Сахалинска Лариса Семенова не скрывает эмоций, в госпиталь ее доставили в тяжелом состоянии.

– Докторам цены нет. День и ночь работают. И кормят хорошо. Столько тяжелых больных, каждому внимание оказывается. Мне очень тяжело было, сейчас уже полегче дышать. Я в таком возрасте заболела, девочки спасли, – поделилась Лариса Даниловна.

Из тяжелого состояния пациентов помогает выводить специализированная аппаратура. Кроме медикаментозной терапии для восстановления дыхания используются передвижные концентраторы кислорода. При необходимости их доставляют к кровати больного. В учреждении имеется 38 таких аппаратов. Больные с тяжелым течением болезни проходят лечение в реанимационном отделении. Сейчас из 35 коек занято 10, сообщила пресс-служба областного правительства.

– В больнице имеется более 60 аппаратов ИВЛ, системы мониторинга показателей здоровья. Для проведения интенсивной терапии используем гемофильтрацию, выручает наличие клинико-диагностической лаборатории – можем оперативно отслеживать состояние пациентов, – рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Иван Харченко.

По итогам обсуждения с сотрудниками больницы тактики лечения стационарных пациентов поставлен вопрос о необходимости расширения перечня антибиотиков – в связи с имеющейся у части пациентов резистентности и особенностями течения заболевания. Региональному минздраву поставлена задача сформировать заявку на приобретение препаратов в соответствии с текущей ситуацией.

– Сюда поступают самые тяжелые пациенты со всей области, с большим поражением легких, у многих более 80 проц. Работать тяжело. Внимание нужно всем и сразу, никого нельзя упустить из виду. Но мы помогали и будем помогать людям, – сказала главный инфекционист госпиталя Амина Купина.

Кадровая поддержка – еще одно направление, которому решено уделить дополнительное внимание. Для усиления врачебного состава в Долинскую больницу направят специалистов из других медучреждений. Также будет прорабатываться вопрос о привлечении студентов 6-х курсов медвузов.

Евгения БЕЛОВА.

В Макарове построят новую больницу

Министерство здравоохранения Сахалинской области получило результаты экспертизы состояния корпуса Макаровской больницы. Исследование проводила центральная строительная лаборатория «Сахалинстрой».

На основании заключения экспертной лаборатории принято решение о выводе медицинских подразделений из аварийного здания. До настоящего времени в корпусе располагались инфекционное отделение больницы, клиническая лаборатория и пищеблок.

В связи с полученным заключением, с 23 ноября пациенты инфекционного отделения продолжат лечение в Поронайской ЦРБ. Перевод коснется 7 человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Также будет организовано проведение клинико-диагностических исследований – анализы начнут ежедневно доставляться в лабораторию Поронайска. Результаты станут доступны в кратчайшие сроки в медицинской информационной системе. Для обеспечения питанием сейчас решаются вопросы с местными организациями общепита.

Перед руководством учреждения поставлена задача решить кадровый вопрос. Каждому медицинскому работнику предложат работу в действующих подразделениях ЦРБ.

Возведение новой больницы в Макарове запланировано на ближайшие годы. Сейчас проводится экспертиза по обоснованию инвестиций на строительство единого лечебно-диагностического комплекса, включающего, в том числе, инфекционное отделение, пищеблок и клинико-диагностическую лабораторию.