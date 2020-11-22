Шестидневный тур. Его предложила Сахалинская область участникам Дальневосточного онлайн-квеста

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» стартовал Большой Дальневосточный онлайн-квест. Его участники могут выиграть путевки в восемь дальневосточных регионов. Это Сахалинская, Магаданская, Амурская области, Республика Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края, а также Чукотка.

Сахалинская область предложила путешественникам шестидневный тур на двух человек «Остров сокровищ». Победитель квеста совершит экскурсию по Южно-Сахалинску, единственному городу в нашей стране, спроектированному японцами, и познакомится с достопримечательностями уютной островной столицы.

Также гости смогут отправиться на снегоходах к мысу Великан, на горных лыжах спуститься со склонов «Горного воздуха» и на практике узнать об особенностях зимней рыбалки на Сахалине, сообщила пресс-служба правительства области.

Помимо главного приза (туристической путевки) еще 124 участникам квеста, набравшим максимальное количество баллов, будут вручены утешительные призы – брендированная сувенирная продукция от регионов. Сахалинская область помимо сувениров предоставила также книги об островах.

Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться на ресурсе https://quest.ddv.moscow и с 23 ноября решать задания викторины, участвовать в мини-играх, собирать секретные коды.

Виктор ПРОХОРОВ.