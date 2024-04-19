В мае в Южно-Сахалинске откроется  новый консультативно-диагностический центр

В медицинском корпусе на улице Леонова, 40 уже завершены строительно-монтажные работы и получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.
Центр рассчитан на прием до 900 пациентов в сутки.
Общая площадь медучреждения более 18 тысяч квадратных метров. На семи надземных этажах здания расположатся более 100 кабинетов врачей общей практики и врачей-специалистов, отделения инструментальной, лучевой и лабораторной диагностики, инфекционный, хирургический и эндоскопический блоки, а также палатное отделение на верхнем этаже.
Кабинеты оснащаются передовым оборудованием, благодаря которому удастся выявлять и лечить различные заболевания на ранних стадиях.
Помимо функциональных помещений предусмотрены и зоны ожидания – комфортные вестибюли, санузлы. На двух подземных этажах разместятся технические помещения и подземная парковка на 43 места.
– Этим объектом начали заниматься с 2019 года. В мае заключили контракт «под ключ» – это и проектирование, и строительно-монтажные работы. Государственный контракт со сроком до конца 2024 года выполнили с опережением – все работы по строительству завершены. Объект получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Передали построенный центр министерству здравоохранения, которое уже занимается получением лицензии и готовится к открытию долгожданного медучреждения, – рассказал первый заместитель министра строительства Николай Давыдов.