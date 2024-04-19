В мае в Южно-Сахалинске откроется  новый консультативно-диагностический центр

В медицинском корпусе на улице Леонова, 40 уже завершены строительно-монтажные работы и получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Центр рассчитан на прием до 900 пациентов в сутки.

Общая площадь медучреждения более 18 тысяч квадратных метров. На семи надземных этажах здания расположатся более 100 кабинетов врачей общей практики и врачей-специалистов, отделения инструментальной, лучевой и лабораторной диагностики, инфекционный, хирургический и эндоскопический блоки, а также палатное отделение на верхнем этаже.

Кабинеты оснащаются передовым оборудованием, благодаря которому удастся выявлять и лечить различные заболевания на ранних стадиях.

Помимо функциональных помещений предусмотрены и зоны ожидания – комфортные вестибюли, санузлы. На двух подземных этажах разместятся технические помещения и подземная парковка на 43 места.