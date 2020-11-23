Завораживающие аккорды фламенко. Творческая встреча с гитаристом

Сибиряк Александр Захаров на Сахалине пятый год. С молодых лет увлекся фламенко и целенаправленно достиг исполнительского мастерства. Не раз его гитара звучала со сцены, а друзья и знакомые называли одним из лучших гитаристов Томска. В Аниве, где теперь и живет, он провел творческую встречу в Центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина.

Библиотекари Елена Чудовская и Галина Штепа рассказали о южно-испанских музыкальных традициях, воплощенных в танцах и пении в русле канте гранде. А гость представлял жанровые направления фламенко и исполнял музыкальные фрагменты в стиле севильяны, вердиалеса, солеареса, караколеса. И сумел удивить анивчан высоким уровнем исполнения музыки на гитаре.

Еще Александр Захаров включил в программу «Цыганскую венгерку» в обработке выдающегося русского гитариста-семиструнника Сергея Орехова с его же соло на гитаре. И представил собственную аранжировку песни военных лет «Огонёк».

Правда, к профессиональным музыкантам Захаров себя не относит. И его работа с этим не связана. В молодости учился в Новосибирске в музыкальном училище, выбрав классическую гитару. А однажды попал на концерт ансамбля фламенко из Испании.

Эта музыка произвела на сибирского парня сильное впечатление. Чуть позже он услышал радиопередачу, в которой тоже звучало высококлассное фламенко.

– Заболел этой музыкой, захотелось также играть, стал заниматься. Фламенко рвет душу и завораживает ритмичными аккордами, в то же время оставаясь структурно и гармонически сложным, требующим напряжения мысли, – рассказал Александр Викторович.

В свое время его приглашали на обучение в музыкальное училище имени Гнесиных, но по семейным обстоятельствам сибиряк не смог поехать в столицу. Освоил профессию краснодеревщика, делал красивую мебель по собственным эскизам. И все эти годы не расставался с гитарой, исполнял фламенко на заседаниях гитарного клуба при Доме ученых, на небольших концертах и интеллигентских посиделках. Играл для сольных выступлений хореографа Валентины Барахоевой, создавшей свой ансамбль испанского танца.

На Сахалин Александр приехал вслед за женой. Сначала в Углегорск, где сам пошел знакомиться в музыкальную школу. Там по просьбе преподавателей провел мастер-класс. Через некоторое время Захаровы переехали в Аниву. И здесь исполнитель не зачехляет гитару.

Светлана ЛОГИНОВА.

Игру Александра Захарова можно прослушать здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCzqNrgZQKakkTJ9r_e-6LCw?view_as=subscriber