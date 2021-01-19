Миллион алых роз Чехова. Литературное краеведение

В ноябре прошлого года в Японии вышла в свет написанная по сахалинским впечатлениям книга почетного профессора Хоккайдского университета Кудо Масахиро «Пик Чехова».

Современным читателям профессор известен не только как переводчик произведений Анны Ахматовой, Велимира Хлебникова, Бориса Пастернака и других русских авторов, но и как оригинальный поэт и писатель, бывавший на Сахалине и увлеченный культурой и историей острова. Новая книга, написанная в форме лирической повести, отличается своим философским содержанием. Сахалинцы воспринимаются автором духовными потомками Чехова. И название книги отсылает не просто к известной географической точке на карте Южно-Сахалинска. Метафорически пик Чехова – это вершина, возносящаяся над обыденной реальностью и устремляющаяся к облакам.

При этом на обложке книги, по замыслу издателей, изображены распустившиеся алые розы. И это не случайно. Чехов любил цветы. На даче писателя в Ялте росло много роз. Писатель сам их высаживал и в своей тетради с названием «Сад» перечислил около 70 сортов розовых кустов.

В судьбе героя лирической повести прочитывается и история самого профессора, глубоко размышляющего сегодня о жизни, наполненной смыслом, и телесных недомоганиях, которые лишают былой свободы. Финальные страницы «Пика Чехова» создавались автором в тот период, когда «ковид» возвысился над другими болезнями человечества. Но для профессора Кудо есть еще и личный отсчет времени: с прошлого года супруга писателя – госпожа Томоко, его верный друг и переводчица итальянской литературы – борется с тяжелой болезнью, неподвластной лечению. И потому алые розы на обложке книги – это не только отсылка к чеховскому увлечению цветами, но и символ любви как в отдельной семье, так и в нашем огромном мире.

На книгу «Пик Чехова» в периодике уже появились положительные отзывы. В одной из таких работ в газете «Аоморикэн» поэт и музыкант Камада Синдзи отмечает, что путешествие Чехова на Сахалин – гордость островитян, способ соизмерения своих открытий с мироощущением известного во всем мире русского писателя. «Пик Чехова» Кудо Масахиро – это доказательство любви к наследию русского писателя и новое художественное исследование, отражающее высокий культурный имидж России за рубежом.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.