На Найбе прошёл фестиваль «Сахалинский лед -2024»

В этот раз праздник зимней любительской рыбалки собрал почти 3 тысяч участников и гостей. Прибыл на соревнования и губернатор Валерий Лимаренко.

Пока все ждали начала состязаний, рыболовы-любители подготавливали снасти, а гости фестиваля участвовали в конкурсах и викторинах. Скучать было некогда. Со сцены звучали хиты 1990-х, выступали творческие коллективы.

Каждый мог сделать себе магнит со своей фотографией с праздника. Детей аниматоры в ростовых костюмах увлекали в активные игры. И весело, и не холодно.

И вот, соревнования начались!

Рекордные 263 команды ринулись к своим позициям. Кто-то сразу бурил лунку, кто-то разматывал удочки. Все были нацелены на победу. Цель — поймать как можно больше наваги.

Некоторые команды творчески подошли к созданию своего имиджа. На ледовый старт вышли чебурашки и крокодил Гена, папуасы, пионеры, драконы И даже космонавты в костюмах из пятилитровых бутылок.

Время шло, напряжение нарастало. И вот, наконец, команда под № 100 первая поймала навагу промыслового размера. И… На этом как-будто бы все. Рыбы не было.

Первый этап продлевали несколько раз. Но за это время лишь единицам удалось вытащить из лунки одну наважку.

И тут встал вопрос: что делать? Рыбы нет! Судьи посовещались и решили что на биатлон среди мужчин идут все команды в полном составе, поймавшие хотя бы одну навагу, и по одному представителю других команд, которым не повезло с уловом. Изначально по правилам соревнований ко второму этапу допускались 50 команд с наибольшим весом улова.

Когда начался мужской биатлон, в воздухе возникло ещё большее напряжение. Как все пройдёт? Мужчины собрались у линии старта. По команде все поспешили в зону первого этапа. В считанные секунды пробурили лунки, закинули удочки и… Всё. Рыбы как не было, так и нет.

Иногда раздавались возгласы, что всё-таки кто-то вытащил заветную рыбку. Но это были лишь бычки, либо настолько маленькие наважинки, которых смешно было называть уловом.

Вслед за мужским был объявлен женский биатлон. Прекрасных рыболовов отправили сразу на 4-й этап и ограничили время. Надежды на улов уже ни у кого не было, но зато какой был азарт! И вот наконец-то! Долгожданная навага в биатлоне! Поймала её Валентина Устинова из команды «Первые» из Южно-Сахалинска.

— Это самая счастливая рыба! Я первый раз участвовала в фестивале. Но верила, что всё получится. Очень хотела победить и порадовать мужа, — рассказала Валентина.

И вот момент награждения. Победителями женского командного зачёта стали девушки из команды «ФИШ’К БезМэнOFF». А Валентине Устиновой в этот день явно улыбалась удача. По решению судей, единственной, поймавшей рыбу на биатлоне, присудили все призовые места в женской категории, а также 2 -е и 3-е из мужской. Так Валентина получила сразу пять призовых мест.

В командном зачете мужчин первое место присудили команде от «Сахалин Инженеринг» — «СИ-1». Вместе с главным призом — автомобилем. Победители объявили, что передают внедорожник нашим бойцам в зону специальной военной операции. Там машина всегда пригодится.