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На Сахалине подвели итоги всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

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В Южно-Сахалинске завершились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» среди юношей и девушек 14 — 15 лет (U16), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

За медали соревновались около 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Иркутской, Мурманской, Челябинской, Новосибирской, Тульской, Калужской, Кемеровской, Магаданской, Свердловской, Сахалинской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Республики Башкортостан.

Спортсмены состязались в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» на трассах «Армейка» и «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

— Получилось взять золото в гигантском слаломе, и это несмотря на густой туман, которой накрыл половину трассы. Страшно не было, скорее интересно. Рада, что благодаря соревнованиям удалось побывать на Сахалине – здесь очень крутые склоны, мне очень понравилось, я бы еще раз приехала сюда с большим удовольствием, — поделилась впечатлениями красноярская горнолыжница Софья Решетник.

Среди юношей первым стал москвич Егор Харьков, второе место у сахалинца Александра Федорова, на третьем — Максим Ураков из Челябинской области.

Среди девушек лучший результат показала Софья Решетник из Красноярского края, серебро завоевала представительница Магаданской области Олеся Жукова, замкнула тройку Александра Громова из Ленинградской области.

В командном зачете первыми стали горнолыжники из Москвы, на втором месте сборная Мурманской области, бронза у представителей Ленинградской области.

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