Наш человек в столице. Многого можно достичь, если есть цель

Икра! Как много в этом слове… Дальше можно не продолжать: дальневосточный деликатес в рекламе не нуждается. Сегодня на праздничном столе россиян красная икра успешно конкурирует с традиционными новогодними блюдами — салатом оливье и селедкой под шубой. Несколько лет назад качественный дальневосточный продукт успешно «прописался» за девять тысяч километров от Сахалина. И это благодаря сети магазинов «Красная икра», обслуживающей покупателей Москвы и Московской области.

При этом мало кто знает, что этот масштабный сетевой бизнес в далеком от нас регионе построил практически один человек — наш земляк сахалинец Александр Борисик.

Его университеты

Сахалин середины 90-х мало чем отличался от других российских регионов. На дворе стояла эпоха накопления первоначального капитала, и каждый умеющий просчитывать прибыль стремился влиться в торговые ряды.

Особым интересом у новоиспеченных предпринимателей пользовалась добыча рыбы. Сахалинское побережье было буквально усеяно большими и малыми промысловыми предприятиями — различными ОАО, ЗАО и СП. Наиболее заметными на рынке рыбопродуктов были тогдашние «законодатели мод» в рыбопромысловой отрасли — крупные по сахалинским меркам предприятия «Пиленга Годо», «Сисафико», «Тунайча»…

В силу возраста Саша Борисик даже мысленно не мог составить конкуренцию тем рыбопромышленникам. Хотя предпринимательская жилка проявилась у него достаточно рано. На то была весьма веская причина — рыночные реформы.

Пожилые сахалинцы хорошо помнят то время, когда на центральном рынке в Южно-Сахалинске с самодельных столиков или картонных коробок, а то и прямо с земли кто только и чем только не торговал! Именно там будущий «икорный король», как называет сегодня Александра Борисика деловой журнал Forbes, начинал свои «рыночные университеты» — с розничной торговли товаром, ассортимент и количество которого определял отнюдь не тщательно выверенный бизнес-план, а всего лишь финансовые возможности.

Ему было 22 года, когда предпринимательство наконец-то обрело вполне определенные формы. В 97-м году Александр организовал в областном центре продажу пива в розлив с соответствующей закуской – вяленой и сушеной рыбкой. Для этого дела купил себе небольшой грузовичок и с головой окунулся в коммерцию.

Южно-Сахалинск — Владивосток

Бизнес быстро набирал обороты. Сначала было с полдесятка торговых точек, потом их количество увеличилось вдвое. А дальше был переезд во Владивосток, где Александр Борисик начал очередной свой «университет» с торговли рыбной продукцией.

Вяленую корюшку, копченую камбалу, соленую горбушу и прочую рыбную продукцию ему поставлял один из сахалинских рыбопромышленников. Но выгодней в Тулу возить самовары, чем во Владивосток — сушеную корюшку. Так что пришлось и в этот раз искать иной предпринимательский ход.

И он был найден: Александр занялся выпуском собственной рыбопродукции. Для этого пришлось создать настоящее предприятие — с производственными цехами, морозильными камерами и складскими помещениями. Основной продукцией стала копченая и вяленая рыба, баночная икра.

За восемь лет предприниматель не только наработал солидный производственный опыт, но и, что самое главное, определился с дальнейшим развитием бизнеса. Ставка была сделана на Москву. Сначала в столицу отправлялись небольшие партии продукции для реализации через местные торговые точки, а в 2009 году Александр решил взяться за продвижение товара самостоятельно. Подготовил крупную партию рыбы и икры — и отправился покорять столицу.

В Москву, в Москву!

И раньше, и теперь столичный рынок — серьезнейшее испытание практически для любого бизнеса. Мало привезти сюда товар, его еще надо суметь продать. И вот здесь-то новичка и подстерегают всякого рода неожиданности, начиная от излишнего внимания различных проверяющих структур и заканчивая откровенно косыми взглядами ближайших конкурентов. Но москвичи не знают, что наши люди в столице – настоящие бойцы, которые не сгибаются под натиском и обстоятельствами.

Неизвестно, сумел бы Александр заинтересовать искушенных столичных покупателей своим товаром, если бы предложил лишь традиционные виды продукции — соленую и копченую кету с горбушей да красную икру, закрученную в баночку № 22. Однако он рискнул привезти в столицу малоизвестные здесь виды дальневосточных рыб — кижуча, нерку, навагу, корюшку-зубатку. Причем в самом разном виде — соленую, копченую, маринованную, в разделке и в нарезке.

А что касается деликатесов, то наряду с хорошо известной горбушевой или кетовой икрой столичные гурманы могли полакомиться икрой кижуча и нерки.

Качественный товар быстро нашел спрос. Дела предпринимателя Александра Борисика шли в гору. Сначала он торговал продукцией на чужих торговых площадках, а затем, освоившись в столице, начал создавать сеть своих специализированных магазинов, современных и уютных. Название для них выбрал самое простое, но милое сердцу каждого россиянина — «Красная икра».

Несколько лет продукция поставлялась в столичную сеть лишь из Владивостока, а с 2017 года заработало еще одно предприятие, построенное предпринимателем в Москве. Здесь не только перерабатывают и фасуют рыбу и икру, но и выпускают широкий ассортимент рыбной кулинарии, которая также пользуется спросом.

На любой вкус и без консервантов

Первый сетевой магазин «Красная икра» был открыт весной 2009 года. С тех пор количество торговых точек сети лишь увеличивалось. Всего через восемь лет торговлю дальневосточной икрой и рыбой в Москве и Подмосковье вели уже почти 100 магазинов! И не удивительно: одной красной икры в подобной торговой точке аж четыре вида — икра кеты, горбуши, нерки, кижуча. А еще есть икра минтая и икра морского ежа. Ну и, конечно же, рыба во всех ее видах: свежемороженая и охлажденная, соленая и вяленая, горячего и холодного копчения. В ассортиментной линейке – более 170 наименований.

Причем торговая наценка в магазинах «Красная икра» не превышает 20 – 25 проц., что гораздо меньше, чем у других предпринимателей. В свое время, готовясь к завоеванию столичного рынка, Александр Борисик определил в качестве своего главного преимущества низкие цены на продукцию. И этот принцип старается не нарушать.

Но главное – само качество товара. В продукции ИП Борисик – никакой химии, консервантов, красителей и усилителей вкуса. Только в его магазинах в продаже икра-пятиминутка, кстати, хорошо известная сахалинцам. Вкус у такой икры бесподобный, а вот срок годности весьма небольшой — примерно около месяца. Добавка консерванта увеличила бы срок хранения деликатеса до года. Но что не сделаешь ради высокого качества, которое в производстве рыбной продукции важно не меньше, чем в любом другом деле!

Сам Александр регулярно бывает в магазинах сети — интересуется мнением посетителей о товаре. Он должен быть всегда свежим и вкусным. К слову, если покупатель не доволен качеством продукции, он может вернуть его в магазин. Но таких случаев не было.

И еще

О таких как Александр Борисик говорят: «Он живет производством». И это действительно так. Он стал законодателем моды в рыбном ритейле столицы и ввел такое понятие, как дикая дальневосточная рыба. Успевает держать под контролем все рабочие процессы. Участвовать в создании новой продукции, экспериментировать с рецептурой деликатесов. И результат налицо – в магазинах «Красная икра» всегда толпятся покупатели, торговые залы не пустуют даже во время пандемии.

Теперь у Александра, фанатичного перфекциониста, появилась новая задумка – начать выпуск отменного пива – лучший солод и никакой химии. Есть и другие идеи, но это уже на будущее.

При этом успешный бизнесмен Александр Борисик — человек достаточно молодой: завтра ему исполняется всего 45 лет. Он многого уже успел достичь, и многое сделает еще, сомневаться в этом не приходится.

Сахалинец и в Москве не пропадет, если верит в себя и в свое дело.

Игорь КАЛИНИН.