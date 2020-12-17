Социально ориентирован: бюджет 2021 – 2023

17 декабря Сахалинской областной Думой во втором чтении рассмотрен проект закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные параметры областного бюджета

Проект областного бюджета на трехлетний период сформирован в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства. Базовые параметры по цене нефти и курсу рубля к доллару утверждаются исключительно на федеральном уровне, на основании этих показателей составляются федеральный бюджет, а также бюджеты субъектов Российской Федерации.

В 2021 году доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 109,3 млрд рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год объем доходов уменьшается на 55,9 млрд рублей, или на 54%. На плановый период 2022 и 2023 годов общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета прогнозируется в сумме 92 млрд рублей, 87,6 млрд рублей соответственно.

Основное уменьшение прогнозируется по налоговым и неналоговым доходам вследствие сокращения поступлений по доходам, уплачиваемым в рамках соглашений о разделе продукции по «Сахалин-1» и «Сахалин-2», и обусловлено снижением цен на нефть и сокращением объема добычи нефти.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в объеме 103 млрд рублей. Помимо налоговых и неналоговых доходов проектом бюджета предусмотрены 6,3 млрд рублей, которые ожидается получить в виде безвозмездных поступлений.

Ожидается, что за счет нефтегазовых доходов в 2021 году в казну поступит 55,9 млрд рублей, что составит 54 процента собственных доходов бюджета. Доходы, не связанные с реализацией углеводородов, составят 47,1 млрд рублей. В их числе налог на доходы физических лиц – 22,1 млрд рублей, налог на прибыль – 11,4 млрд рублей, налог на имущество организаций – 6,1 млрд рублей, акцизы – 2,4 млрд рублей.

Общий объем расходов на 2021 год запланирован в размере 129,5 млрд рублей, дефицит составит 20,2 млрд рублей. Источником финансирования дефицита бюджета станут привлекаемые кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, и остатки средств на счетах по учету средств областного бюджета Сахалинской области. Государственный долг в 2021 году составит 15,4 млрд рублей.

Тем не менее бюджет островного региона останется социально ориентированным. В 2021 году на государственные программы социальной направленности предусмотрено 69,9 млрд рублей, что составляет более 54% от общего числа расходов и позволит областным властям в полном объеме выполнить свои социальные обязательства перед населением.

Социальная поддержка

На социальную поддержку населения в 2021 году планируется направить 16,5 млрд рублей. 4,1 миллиарда региону будет стоить деятельность 30 государственных учреждений по линии соцзащиты – это зарплата для трех тысяч сотрудников, коммунальные платежи, медикаменты, питание и налоги. 4,8 млрд рублей пойдут на совершенствование системы социальной поддержки сахалинцев и курильчан, а на социальную поддержку семьи и детей – 6,7 млрд рублей. Также для оказания адресной социальной помощи нуждающимся гражданам в областном бюджете предусмотрен 51 млн рублей. Стоит отметить, что меры социальной поддержки и оплата труда работникам бюджетной сферы в 2021 году будут проиндексированы на 3,7%, а в 2022 и 2023 годах – на 4% ежегодно.

Чуть более 1 миллиарда рублей планируется направить на продолжение строительства психоневрологического интерната в с. Кировское, пансионата для ветеранов в Корсакове, дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов в Ногликах и Шахтерске и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок». Еще 228 млн рублей предусмотрены на продолжение строительства дополнительного корпуса для областного реабилитационного центра для инвалидов.

Образование

На сферу образования в 2021 году будет направлено 21,4 млрд рублей. На повышение доступности и качества дошкольного образования предусмотрены ассигнования в размере 5,9 млрд рублей. 9,6 млрд направят на повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности. А на повышение доступности и качества профессионального образования – 2,4 млрд рублей.

87,3 млн рублей в областном бюджете предусмотрено на поддержку одаренных и талантливых детей. Часть данных средств будет направлена на организацию и проведение областной школы для одаренных детей «Эврика», организацию Всероссийской олимпиады школьников, а также направление одаренных школьников на обучение в образовательный центр «Сириус».

На строительство и реконструкцию детских садов и школ в будущем году запланировано 2,2 млрд рублей, это на 653 миллиона больше, чем в 2020 году. В том числе на завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию детских садов в с. Новое и с. Дальнее, школы-детского сада в с. Кировское, школы на 910 мест в пгт. Смирных и школы на 800 мест в г. Макарове. Еще 224 млн рублей предусмотрено на проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования.

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение в 2021 году составят 24,5 млрд рублей. 3,2 млрд рублей из них будут направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи. На оказание специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, предусмотрено 14,3 млрд рублей, на охрану здоровья матери и ребенка – 1,6 млрд рублей, а на лекарственное обеспечение – 1,3 млрд рублей.

Почти 3,5 млрд рублей будет направлено на кадровое обеспечение медицинской сферы. Из них 2,9 миллиарда предусмотрено на сохранение достигнутого уровня заработной платы работникам системы здравоохранения.

На проектирование и строительство объектов здравоохранения в будущем году планируется направить 1,9 млрд рублей. Будет продолжено строительство лечебно-диагностического корпуса консультативно-диагностического центра города Южно-Сахалинска, второго корпуса поликлиники № 4. Начнется строительство амбулаторно-поликлинического комплекса в г. Холмске, отделения поликлиники № 2 в с. Дальнее и отделения поликлиники № 4 в южной части г. Южно-Сахалинска.

Культура

На развитие культуры на Сахалине в 2021 году выделят почти 3,1 млрд рублей. За счет этих средств финансируются 18 государственных учреждений культуры – в том числе кинодосуговое объединение, включающее кинотеатры «Комсомолец» и «Октябрь», два театра, 5 областных музеев, 3 библиотеки, 2 архива, центр народного творчества и др. учреждения культуры.

В следующем году планируется проведение фестивалей «Сахалинская рампа» и «Сахалинская весна», а также проведение особо значимых государственных мероприятий – фестивалей, концертов, конкурсов, творческих встреч.

Капитальные вложения в объекты культуры в 2021 году составят 1,2 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на строительство Дома культуры и библиотеки в с. Новотроицкое, Дома культуры в с. Адо-Тымово и с. Соловьевка, школ искусств в п/р Луговое и г. Анива, а также центра культурного развития в пгт. Шахтерск.

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены в размере 4,2 млрд рублей. Существенная часть этих средств будет направлена на обеспечение деятельности 12 областных учреждений физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – 1,8 млрд рублей.

На организацию и проведение физкультурно-массовых мероприятий планируется направить 81 млн рублей (ежегодно в области проводится около 500 таких мероприятий), а на организацию физкультурно-спортивной работы с населением в дворовых территориях – 16,9 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в спортивные объекты в 2021 году составят 1,3 млрд рублей. В том числе в 2021 году будут введены в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс в г. Александровске-Сахалинском, универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове и крытый универсальный спортивный зал в с. Горнозаводск.

На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в областном бюджете заложено порядка 147 млн рублей.

Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году предусмотрено 8,9 млрд рублей. Существенная доля этих средств – 4,8 млрд рублей будет направлена на субсидирование тарифов за электричество, газ, тепло, воду, вывоз мусора с целью их снижения для населения. Свыше 1 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Будут продолжены работы по ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов – на эти цели в областном бюджете предусмотрено 575 млн рублей.

На обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем в региональном бюджете заложено 7 млрд рублей. Из них 4,7 млрд рублей пойдет на строительство жилья с целью переселения граждан из аварийного жилого фонда. Улучшить свои материальные условия островитяне смогут и с помощью социальных выплат на приобретение/строительство жилья – на эти цели в областном бюджете зарезервировано 548,9 млн рублей.

Еще 445,8 млн рублей планируется направить на строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований. А на проведение первоочередных работ по сейсмоусилению жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения – 213,2 млн рублей.

Дорожное хозяйство

На развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства планируется направить 10,2 млрд рублей. Большая часть денежных средств будет направлена на ремонт и содержание дорог. В том числе в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции автодорогу Арсентьевка – Ильинское, а также завершить капитальный ремонт трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

Порядка 2,5 миллиарда планируется потратить на различные субсидии в сфере транспорта – 141 миллион на организацию полетов и движения судов между Кунаширом и Шикотаном, а также материком и Северо-Курильском. 1,7 миллиарда потребует перевозка пассажиров межмуниципальными маршрутами и внутри районов, 422 миллиона планируют пустить на возмещение недополученных доходов из-за госрегулирования тарифов.

Капитальные вложения

В 2021 – 2023 годах на островах за счет средств областного бюджета будут построены и реконструированы 150 объектов в различных сферах экономики и социальной сфере. На бюджетные инвестиции в 2021 – 2023 годах будет направлено 64,4 млрд рублей. Будут построены и реконструированы 16 объектов образования, из них 9 новых школ и 7 детских садов; 6 учреждений социального обслуживания, из них 3 интерната и пансионат для престарелых граждан и инвалидов; 28 объектов здравоохранения, из них 3 больницы, 4 поликлинических отделения, 18 фельдшерских пунктов и врачебных лабораторий; 28 объектов ЖКХ, из них реконструировано 4 водозабора, 5 котельных (3 из них будут газифицированы); 8 объектов культуры, из них 2 школы искусств, 3 дома культуры, 2 Центра культурного развития; 15 объектов спорта, из них 5 спорткомлексов, 2 спортзала.

Инициативное бюджетирование

В период с 2021 по 2023 год на реализацию программ развития инициативного бюджетирования в бюджете области предусмотрено почти 2 млрд рублей. Будет продолжено развитие программ по двум основным направлениям: поддержка местных инициатив и «Молодежный бюджет». Также будет осуществлена реализация проектов в сфере капитального строительства, выбранных населением в предыдущих периодах.

Налог на прибыль уплачивается иностранными инвесторами один раз в год по итогам налогового периода в размере годовой суммы налога. Таким образом, в 2021 году в бюджет Сахалинской области поступит налог на прибыль по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по итогам 2020 года, исходя из цены на нефть и объема добычи за 2020 год по обменному курсу на дату уплат налога в 2021 году (среднегодовая цена марки Юралс – 41,8 доллара за баррель, прогнозируемый обменный курс валюты – 72,4 рубля за доллар США).

Материал подготовлен министерством финансов Сахалинской области.

Подробнее с информацией о бюджете и о его исполнении можно ознакомиться в сети интернет на портале открытого бюджета Сахалинской области.