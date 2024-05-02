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«Советский Сахалин» – наша гордость и наше достояние!

Сердечно поздравляю коллектив газеты «Советский Сахалин» с 99-летием со дня выхода первого номера!

За длинный творческий путь на страницах старейшего издания отразилась вся история островного региона и его главного города Южно-Сахалинска. «Советский Сахалин» – наша гордость и наше достояние!

Уважаемые журналисты! Мы восхищаемся профессионализмом и творческим энтузиазмом команды «Советского Сахалина» – это труд, требующий ежедневной самоотдачи, мастерства, объективности. И за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета, оперативной и достоверной информации.

Ваши статьи, заметки, репортажи были и остаются своеобразным мостом между жителями и властью, а разные точки зрения способствуют укреплению гражданского общества. Особые слова признания ветеранам газетной журналистики, на опыт и пример которых ориентируются молодые коллеги.

Желаю газете дальнейшего процветания, всему коллективу редакции интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными широкому кругу читателей. И, конечно, каждому из вас – крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Мэр г. Южно-Сахалинска С. А. Надсадин.

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