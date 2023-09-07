Не забудьте проголосовать!

В предстоящее воскресенье, 10 сентября, в области пройдёт единый день голосования. Всего на островах будут работать 155 участковых избирательных комиссий. На них за голоса избирателей поборются порядка 980 кандидатов.

– Это достаточно высокий уровень конкуренции, сопоставимый с прошлым крупным электоральным циклом в 2018 году. Выборы в районах там всегда интригующие, потому люди друг друга знают, фактически идут выбирать соседа. Серьёзных конфликтных ситуаций в муниципальных образованиях пока зафиксировано не было. Комиссии свою организационную часть работы выполняют, на местах будет вестись активное наблюдение, – отметила председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

За прозрачностью избирательного процесса проследят представители кандидатов, партий и общественники. Так, только в Углегорском районе в предвыборной гонке участвует 8 политических партий, каждая из них вправе выдвинуть своих наблюдателей, и это не считая тех, кого направят на участки кандидаты.

– Испорченный бюллетень – это тот, который избиратель испортил намеренно или ненамеренно. Некоторые просто перечёркивают лист. Естественно, при подсчёте голосов эти бюллетени кладутся в отдельную стопку и не учитываются, – рассказала Виктория Черкасова.