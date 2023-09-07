Южно-Сахалинск – город открытых возможностей. Так областной центр позиционирует его администрация

День рождения областной столицы – особый праздник. И администрация города всегда к нему старательно готовится, чтобы именинник выглядел красиво, достойно и респектабельно.

Накануне знакового события мэр Сергей Надсадин и его команда управленцев по традиции пригласили журналистов на пресс-конференцию. Был повод рассказать, как в этом году реализуются программы и планы, как развивается городской округ. А эта тенденция, несмотря на нелёгкое время, прослеживается довольно ярко.

Помимо оказания населению государственных муниципальных услуг администрация Южно-Сахалинска (при эффективной поддержке команды губернатора и регионального правительства) продолжает создавать в городе комфортную и безопасную среду.

Но, пожалуй, главным достижением нынешнего года стало обновление транспортной системы, отметил Сергей Надсадин. Введён в эксплуатацию крупнейший на Дальнем Востоке современный, красивый, удобный аэровокзал. Он рассчитан на значительно большее число пассажиров, чем сейчас. Но регион стремительно развивается. Возрастает поток туристов и гостей, приезжающих на острова на конференции, форумы, общественные мероприятия. Так что аэровокзал, построенный «на вырост», себя оправдает. Как и строительство взлётно-посадочной полосы, которая в 2024-м сможет принимать все типы воздушных судов. Это большой шаг вперёд.

По мнению Надсадина, внутригородская транспортная реформа тоже приносит результаты. На улицы областного центра вышла сотня новых автобусов, работающих на газовом топливе. Строится новое здание автобусного парка на ул. Пограничной. Ввод его в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. Это будет новое, современное, технологичное предприятие.

Интересный момент: произошла интеграция автобусной маршрутной сети и железной дороги. Последнюю стали использовать как ещё одну возможность передвижения по городу. К примеру, количество пассажиров, приезжающих из с. Дальнего в областной центр, возросло на порядок. Появилось три транспортно-пересадочных узла, ещё два будут модернизированы. Обустроено 11 остановочных пунктов для городского экспресса.

Как сообщил Сергей Надсадин, благоустройство территории округа – одна из постоянных забот администрации.

До конца 2023-го предстоит отремонтировать около 600 дворов и 2 тыс. подъездов, продолжить переселение людей из аварийных домов в новые, чтобы к 2026 году ориентировочно закрыть эту проблему.

А вот еще хорошие новости: по генеральному плану в областной столице появились красивые микрорайоны и два сквера. Завершен первый этап обустройства набережной реки Рогатка. Приумножился цветочный наряд Южного. Если в прошлом году город украшало 600 тысяч цветущих растений, то в нынешнем – миллион!

Ботанический сад, который нуждается в обустройстве, мог бы стать еще одной популярной и притягательной зоной отдыха. Но он в федеральной собственности. Ни муниципальный, ни областной бюджеты не могут профинансировать его обустройство, а у Дальневосточного отделения РАН нет на это средств. И мэрия приняла соломоново решение: обновить ограждение сада, проложить деревянные тротуарчики, установить арт-объекты и беседки. И такая работа идет. Кстати, на южной границе ботанического сада появится скейт-парк. А после того как произойдет интеграция ботанического сада с территорией «Горного воздуха», любители пеших прогулок смогут с ул. Горького через сад подниматься на гору Большевик.

Меняется к лучшему и облик жилых массивов. После международного кинофестиваля «Край света» на торцах некоторых многоэтажек появились рисованные сюжеты из популярных фильмов. Правда, их создание было похоже на спешный и случайный экспромт. И вот у города появилась идея с помощью иллюстраций на зданиях (так называемых муралов) создать, к примеру, спортивный, исторический и еще пять тематических маршрутов.

– Мы работаем в тесном контакте с населением, много общаемся, – отметил Сергей Надсадин. – У нас есть общественные советы по транспорту, серебряные волонтеры, творческая талантливая молодежь.

Курс на открытость и доверие, система стимулов, постоянная забота о современном и красивом облике города – всё это работает на привлечение инвесторов, подчеркнул мэр. Администрации областного центра удалось заключить 9 концессионных соглашений с федеральными компаниями. Вместе с банками они предоставили средства на поддержание городской сети водоснабжения, зданий и сооружений. 300 млрд рублей удалось привлечь на развитие горнолыжного курорта «Горный воздух».

Выделены федеральные деньги на возведение нового жилого комплекса в Уюне. В прошлом году городской округ «Южно-Сахалинск» вышел на первое место на Дальнем Востоке по развитию государственно-частного партнерства.

Появился первый опыт привлечения федеральных ресурсов в дорожный сервис, коммунальные и транспортные структуры.

На пресс-конференции на вопросы журналистов отвечали также вице-мэры и руководители различных департаментов.

Людмила Степанец.