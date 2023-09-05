Вечер в атмосфере средневековья прошел в Южно-Сахалинске

На один вечер областная столица превратилась в архаичный город. Под звучание музыки прогремел шумный средневековый карнавал. Он был посвящен открытию выставки «Оригинал. Копия. Подделка?» из фондов Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева и Сахалинского областного художественного музея.

На площадке все было, как далеком в 10 веке. Сражались рыцари в доспехах, ходулисты и живые статуи развлекали зрителей. Каждый желающий мог пообщаться с гадалкой, которая рассказывала будущее и давала дельные советы. А между тем по традиции назойливые торговцы предлагали купить картину, доказывая всем, что она оригинальная. Добавляли зрелищности карнавалу метатели огня.

Выставка продлится до 19 ноября. Здесь можно будет увидеть настоящие помпейские фрески, узнать, чем отличается оригинальный голландский натюрморт от подделки и как определить настоящую китайскую вазу 16 века.

Анастасия КАРАМУШКИНА.