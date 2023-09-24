Новые рекорды России и  Европы установлены на I международном турнире по плаванию «СахМастерс-2023» в Южно-Сахалинске

Соревнования проходили в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта.

В первый день турнира в категории «Мастерс» установлен новый рекорд России.

На дистанции 800 метров вольным стилем среди мужчин в возрастной категории «90 – 94 года» новый рекорд России установил Валентин Мещеряков. 90-летний пловец, представляющий Московский клуб мастеров плавания, показал результат 18:21,42 секунды, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Событием второго дня соревнований стал новый рекорд Валентина Мещерякова. На дистанции 200 метров на спине он показал результат 4:17:01, который оказался лучше результата рекорда Европы.

Помимо этого, в первый день стартов Валентин Мещеряков выступал на стометровке на спине в составе команды в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем, где также занял первые места.

– Заплывами своими я в целом доволен – сегодня меня ждали три выступления. Я начал плавать именно спортивно в 1948 году, а в «Мастерс» выступаю с 1990 года. На Сахалин решил слетать не только проверить свои силы, но и посмотреть, как изменился остров. В пятидесятых я оканчивал военно-морское училище, служил на сторожевом корабле в дивизионе, и в 1956 – 1957-м годах мы заходили в порт Корсакова. Стало интересно вернуться сюда, посмотреть на Сахалин, – поделился подробностями спортсмен.

Во второй день пловцы соревновались в дисциплинах 50 м и 200 м вольным стилем, 200 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м брассом. В комплексном плавании состязались на дистанции 400 м, а также в эстафете 4х50 метров.

Некоторые спортсмены находили в себе силы участвовать в нескольких дисциплинах и на разных дистанциях. Одной из таких стала сахалинка, мастер спорта международного класса Наталья Винокуренкова. Она завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем, на дистанции 100 м брассом, а также на дистанции 800 м вольным стилем.

– В категории «Мастерс» участвую с 2013 года, поэтому подхожу к соревнованиям уже спокойно, зная, что меня ждёт и что нужно показать. Заметила, что с каждым годом больше появляется азарта не только победить, но и улучшить свой результат, – сказала Наталья Винокуренкова.

В заключительный третий день турнира прошли заплывы на 50 метров брассом и на спине, 200 м баттерфляем, 400 м вольным стилем, а также эстафета 4х50 м вольным стилем и смешанная эстафета 4х50 м комбинированным плаванием.

Этот день ознаменовался выступлением серебряного и бронзового призёров Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы и России по плаванию Анастасии и Сергея Фесиковых. Именитые спортсмены выступали на дистанции 50 метров на спине и заняли первые места в своих стартах. Также Анастасией был установлен новый рекорд Европы (00:29,49 секунды), а Сергеем – мира в категории «Мастерс» (00:25,53).

– Своим заплывом довольна, не ожидала показать такое время, так как абсолютно не готовилась. В первую очередь летели сюда провести мастер-класс для сахалинских ребят и посмотреть на остров. Но в итоге показала примерно такой же результат, как и при усердных занятиях. Теперь мне придётся задуматься, в чём же секрет – в тренировках или всё-таки в психологическом настрое, – поделилась впечатлениями Анастасия Фесикова. – Южно-Сахалинск оставил только положительные впечатления – у вас прекрасный спортивный объект, красивый город. Рада, что смогла здесь побывать и с удовольствием вернусь к вам ещё.

Среди участников соревнований был заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук. В составе команды «СахМастерс 2» он преодолел один из этапов эстафеты 4х50 метров вольным стилем. Команда заняла первое место в своей возрастной группе с результатом 2:02,03 секунды.

– Решил принять участие в турнире, потому что это уникальное событие, где на соседних дорожках соревнуются любители и мировые чемпионы. Сам я занимаюсь плаванием уже давно. Считаю его одним из самых благоприятных для здоровья видов спорта, – отметил Владимир Ющук.

Одним из комментаторов в течение всех трёх дней выступал почётный гость турнира, двукратный чемпион Олимпиады в Атланте, комментатор телеканала Матч ТВ Денис Панкратов. В финале стометровки на Олимпиаде в Атланте 1996 года он проплыл под водой около 40 из 100 метров. Это принесло ему прозвище Русская субмарина, а также послужило одним из поводов к тому, что Международная федерация плавания (FINA) ограничила впоследствии максимальное расстояние, которое пловцы баттерфляем могут преодолевать во время нырка.

– Это мой второй опыт комментирования соревнований «Мастерс» и первый – на закрытой воде. В сравнении с классическим плаванием здесь всё гораздо сложнее. Если в обычном нет градаций по возрастам, кто первый в заплыве выступил – тот и победил, знать по именам надо всего нескольких героев. Здесь же всё множится кратно, из-за возрастных категорий в голове необходимо держать десятки имён спортсменов, чтобы качественно и правильно рассказывать о стартах, – рассказал Денис Панкратов. – Чем больше я смотрю на плавание «Мастерс», тем больше хочу стать ближе к этим мероприятиям. Здесь выступают настоящие профессионалы. Особенно я в шоке от «аксакалов» в категориях 75 лет и старше. У них отлично поставленная техника, правильные движения. Уверен, эти пловцы могли бы многому научить наш тренерский состав.

Итоговые протоколы соревнований доступны по ссылке: https://live.swimrankings.net/39310/#