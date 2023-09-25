О бойцах и их семьях заботятся социальные координаторы. Если глава семьи на СВО, его домочадцам всегда помогут решить житейские проблемы

В сахалинский филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» обращаются с разными вопросами – устроить ребёнка в детсад, помочь его маме найти работу, отправить на приём к врачу…

Благодаря вмешательству фонда, семья одного из ветеранов боевых действий скоро получит квартиру. Его дом в селе Хоэ признан аварийным, переселение планировалось на 2028 год. Сахалинец обратился за помощью в фонд. Социальные координаторы по этому вопросу связались с комитетом по управлению муниципальной собственностью Александровска-Сахалинского. После чего появилось решение администрации города обеспечить ветерана жильём уже в следующем году.

– По статистике, за три месяца к нам больше всего обращаются именно действующие военные. С различными вопросами приходят также мобилизованные, члены семей погибших бойцов, представители ЧВК «Вагнер», – рассказывает руководитель сахалинского филиала фонда Сабина Кушевская. – Связаться с фондом можно из любой точки области. Специалисты уточнят все необходимые данные и перенаправят на куратора того района, откуда поступил запрос.

В фонде работает всего 20 социальных координаторов, но, по словам его руководителя, несмотря на такой маленький штат, здесь успевают работать с каждым, кому требуется помощь. Главная задача – возвращать людей к мирной жизни.

Сахалинскому бойцу, вернувшемуся с СВО без ноги, требовалась реабилитация на современном оборудовании – чтобы научиться комфортно пользоваться протезом. Обратился в фонд. Социальные координаторы нашли для него место в одном из медицинских центров Московской области. Помогли с перелётом до столицы и организовали трансфер до места прохождения реабилитации.

Сегодня фонд ведёт работу по трём направлениям: социальная поддержка, медицинская помощь и общественные проекты. По запросам военнослужащих помогает восстановить документы, оформить отпуск, пенсию и все положенные бойцам выплаты, получить удостоверение ветерана боевых действий. Также содействует в переобучении и трудоустройстве военных и предоставляет им бесплатную юридическую помощь.

Чтобы разнообразить жизнь военных и вернуть их в мирную реальность, фонд организовывает различные культурные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. И, конечно, спортивные соревнования в поддержку ветеранов СВО. Сейчас как раз идёт набор во взрослую команду по хоккею на санях, который входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

СПРАВКА

Фонд «Защитники Отечества» ведёт приём в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Больничная, 34, в будние дни с 9.00 до 18.00. Телефон 8 (4242) 55-74-10.

КСТАТИ

Правительство РФ выделило более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества».