Доцент кафедры российской всеобщей истории СахГУ кандидат исторических наук Елена Лисицына посвятила книгу ведущей островной отрасли и назвала монографию «Нефть и газ Сахалина. Конец XIX в. – 1945 г. Часть I».

По ее словам, она увлеклась и стала профессионально заниматься этой темой благодаря деятельности университетской кафедры устойчивого развития. К тому же руководство нефтегазового института СахГУ попросило написать для студентов курс лекций по истории нефтяной отрасли.

После изучения обширной историографии по этой теме у Елены Николаевны накопился интересный материал и словно из пазлов сложилась общая картина исследования. Причем отдельные части этой картины были безупречны с точки зрения фактуры и логики. А в других было много белых пятен, нестыковок, разрушавших целостность представлений об истории сахалинской нефти.

Парадокс объясняется тем, что авторами многих публикаций были геологи, считает Лисицына. О том, что касалось методов поиска и разработки углеводородных месторождений, объемов добычи нефти, они писали со знанием дела. Но оказались слабы в осмыслении причинно-следственных связей и исторического фона событий. Ситуация изменилась, когда на рубеже ХХ и ХХI веков к изучению темы сахалинской нефти подключились историки.

Долгое время считалось, что пионером здесь был Иван Панфилов. Его брошюра «Трудная нефть», изданная в 1976 году, считалась основной. На нее ссылались, ее цитировали специалисты. Но в поиск истины вмешался его величество случай.

Однажды архивист Тамара Ким принесла Елене Николаевне для ознакомления несколько папок со статьями островного краеведа, преподавателя пединститута Алексея Рыжкова. В них-то и обнаружились его корреспонденции о сахалинской нефти, опубликованные в газете «Молодая гвардия» еще в 1962 – 1963 годах. Статьи назывались: «Три тайны Сахалина» и «Из истории сахалинской нефти». Так приоритет в изучении этой темы исследователем был отдан Алексею Рыжкову. Это его материалы дополнила брошюра Ивана Панфилова.

В конце XIX – начале XX веков основным нефтедобывающим районом России был Кавказ. Он покрывал потребность страны в черном золоте. Под кавказскую нефть было закуплено импортное буровое оборудование, освоены технологии ее добычи. Эти методы ошибочно перенесли на Сахалин, где, как оказалось, иные условия и строение земной коры. В результате оборудование забивалось грунтами. Механизмы быстро изнашивались, запчастей не хватало. Все требовало больших затрат. Русский предприниматель Зотов, построивший на северном Сахалине первую нефтяную вышку, разорился. Вложив большие деньги в оборудование, он не получил должной отдачи.

Елена Николаевна Лисицына обратила внимание и на то, что предпринимателям хотелось скорее получить прибыль. При выборе нефтеносных площадок они не считались с мнением геологов, а исходили из своих соображений. Бурили там, где встречались естественные выходы нефти на поверхность, или там, куда было удобнее завезти оборудование.

Обращение автора монографии к зарубежным источникам обогатило фактуру книги малоизвестными фактами, поскольку в начале прошлого века иностранные предприниматели (англичане, китайцы и американцы) проявляли интерес к сахалинской нефти.

Однако деятельность многих иностранных акционерных компаний носила спекулятивный характер. Они имитировали бурную деятельность по вложению средств в разработку участков, чтобы заверить, что на Сахалине есть нефть, повысить ценность акций и выгодно их продать.

Публикаций американских авторов о том времени нашлось немного (американская концессия «Синклер Ойл» на острове не состоялась). А вот японские источники оказались для исследователя бесценными. Они пролили свет на те моменты истории отрасли, которые в силу разных причин авторы предыдущих изданий обошли молчанием. В переводе на русский язык некоторых таких источников Елене Николаевне помогла завкафедрой японской филологии СахГУ Ольга Шашкина.

Так, выяснилось, что у русских не было денег для освоения углеводородных месторождений и они пригласили японцев. При обсуждении концессионного договора о разработке нефти на северном Сахалине у него было много противников в Стране восходящего солнца. Ее правительство предложило пост первого президента японской нефтяной концессии на Сахалине отставному адмиралу Накадзато. Он категорически отказывался, однако под нажимом очень влиятельных людей вынужден был согласиться.

Японцы профессионально провели разведку, ввезли оборудование и в 1921-м получили промышленную нефть. У них это получилось. За 18 лет работы концессия принесла стране немалую выгоду и способствовала экономическому развитию северного Сахалина. Даже годы спустя, когда создавался трест «Сахалиннефть», наши специалисты пользовались японскими картами.

Елена Николаевна Лисицына десять лет собирала и систематизировала материал, полученный в семи центральных и региональных архивах страны. Три года писала текст монографии, в которую вошли также интересные факты из мемуарной литературы и периодики – газет «Советский Сахалин», «Сахалинский нефтяник». «Молодая гвардия» и других.

По словам рецензента, ведущего научного сотрудника областного государственного исторического архива Марины Гридяевой, результат получился замечательным. Каждое такое издание – вклад в общую копилку знаний. Ведь получилось не только исследование о нефти и газе, но и история отрасли в лицах и судьбах почти 300 специалистов. Опубликованы сохранившиеся в фондах областного исторического архива портреты руководителей единственного в ту пору нефтяного треста на Дальнем Востоке страны. К сожалению, многие из них проработали считанные годы и почти все были репрессированы.

Как отметила рецензент кандидат исторических наук Галина Шалкус, многие проблемы были обойдены вниманием предыдущих исследователей. Сказалась репрессивная политика государства в 1930-х и влияние концессии на развитие отрасли. В советское время в силу закрытости некоторых документов невозможно было писать об иностранных рабочих, трудившихся на концессионных предприятиях, о том, какое участие принимали японские военнопленные в развитии островной нефтяной промышленности.

Елене Николаевне Лисицыной удалось многогранно исследовать недостающие «пазлы» и сделать выводы о политике советского государства по управлению нефтегазовой отраслью. Ведь были освоены не только месторождения углеводородов, но и созданы нефтегазовые хозяйства, нефтеперерабатывающие фабрики, транспортная инфраструктура. Последняя связала нефтепромыслы Сахалина с нефтеперерабатывающими предприятиями материка.

По словам рецензента, изобилие фактического материала, оригинальные авторские идеи, интересные сюжетные повороты, аргументированные выводы автора несомненно заинтересуют не только профессионалов отрасли и историков, но и островитян, увлеченных краеведением.

Ведь, несмотря на то, что это солидное научное изыскание, книга Лисицыной читается не как строго академичное издание. В ней немало сюжетов, напоминающих детективный роман. К тому же на сегодняшний день в монографии представлен самый полный и изученный материал об истории отрасли и ее специалистах.

По мнению коллег, исследование Елены Николаевны Лисицыной может послужить отправной точкой для изучения истории нефтяной отрасли Сибири и Дальнего Востока. А пока суд да дело, автор, не почивая на лаврах, уже обдумывает вторую часть своего монографический труда. Она охватит период с середины ХХ века до наших дней.

Людмила Степанец.