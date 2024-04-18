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Страницы об островной столице. От мечты к мечте с вдохновением

Издательско-поли­гра­фи­ческий комбинат «Дальпресс» (г. Владивосток) выпустил второе издание книги «Владимировка – Тоёхара – Южно-Сахалинск» краеведа Сергея Федорчука.

Первое 2012 года – «О самом большом городе самого большого острова самой большой страны» – уже разошлось среди любо­знательных земляков и гостей острова. Главный город островного края сравнительно молод – ему чуть более 140 лет. Но за это время он успел сменить несколько имён, принадлежал разным государствам: Российской империи (со времени основания), Японии (1905 – 1945 годы), Советскому Союзу и, наконец, России в составе СНГ.

Владимировка – Тоёхара – Южно-Сахалинск. Какие ещё имена носил областной центр и от каких уберёгся? Что в каторжные времена означало слово «Владимирка» и почему на протяжении десятилетий рождением города считали другую дату? Как называется сегодня Чёрная речка, у которой основали селение, положившее начало Южно-Сахалинску? У подножия какой горы – Большевик или Российская – раскинулась островная столица? Об этом и многом другом поведает книга, созданная на основе архивных материалов и свидетельств очевидцев.

Геннадий ФЛЁРОВ.

 

 

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