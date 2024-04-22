Вечер с Тёркиным и Крузенштерном. В областной столице региональное министерство культуры провело тринадцатую «Библионочь»

Всероссийская библиотечная акция этого года оказалась по порядку тринадцатой. Но судя по успеху двух книжных площадок областной столицы, вредная магия «чёртовой дюжины» – не больше чем суеверие. И министерство культуры и архивного дела без единого сучка и задоринки провело библиовечера и в областной научной, и в детской библиотеках. Акция в 2024 году прошла под девизом «Читаем вместе всей семьёй».

Министра выслушали и обилетили

Почётным гостем открытия всероссийской акции стала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

— Наша страна сильна традициями. А также тем, что мы сохраняем, уважаем, изучаем культуры друг друга. Зная своих коллег из областной научной библиотеки, могу сказать: культурные мероприятия сегодня будут очень интересными, — приветствовала коллег и островных библиофилов Нонна Лаврик, открывая семейный праздник в конференц-зале областной библиотеки.

Хранители книг выдали министру единый читательский билет, открывающий доступ ко всем библиотекам области. Кстати, если вы ещё не получили новый пластиковый документ, загляните в областную библиотеку – процедура занимает считанные минуты.

Министра культуры на сцене конференц-зала сменила череда сахалинских авторов-исполнителей, музыкантов и даже рок-групп. А в прочих помещениях областной библиотеки закипела самостоятельная жизнь на нескольких творческих площадках.

Василий Тёркин бросил курить на Сахалине

В одном из залов сахалинцы сражались в тетрис на игровой приставке. На первом этаже профессор Открывашкин вводил детей в транс физическими и химическими опытами.

И все вокруг резали, клеили, подписывали открытки, пили кофе и фотографировались…

На втором этаже сахалинский писатель Денис Чернов усадил земляков раскрашивать гуашью статуэтку литературного персонажа Василия Тёркина. И заодно дал возможность подписать открытку современным Тёркиным, защищающим сегодня Донбасс и новые регионы России.

Денис объяснил: гипсовые статуэтки русского солдата, рождённого пером поэта Александра Твардовского в 1942 году, в советские годы украшали квартиры всей страны.

В 90-е годы большой популярностью ни поэма, ни статуэтка не пользовались. Но когда Россия вспомнила о патриотическом воспитании, Чернов решил дать Тёркину новую жизнь. В 2019 году он предложил участникам шествия нижегородского «Бессмертного полка» раскрасить гипсовые фигурки на свежем воздухе. Люди охотно садились за столы, брали кисти и дорисовывали белоснежному гипсовому солдату детали одежды.

Вскоре Чернов вернулся в Сахалинскую область. В писательском багаже к нам прилетел набор силиконовых форм для отливки Василия Тёркина. И писатель тут же принялся собирать земляков, чтобы раскрашивать патриотические фигурки по примеру нижегородцев.

– В советский период Тёркина изображали по-разному, мы выбрали образ с солдата в тулупе и с гармонью. Один из прототипов изображал бойца с папироской, но мы лишили его вредной привычки, – объяснил Денис Чернов. – Образ Василия Тёркина вне времени, я читал перед началом мастер-класса небольшую лекцию об этом.

Участники библионочи не жалели времени, чтобы добавить красок гипсовой шапке, тулупу и гармошке русского солдата. Ученицы из школы № 13 литературного персонажа узнали сразу – поэма «Василий Тёркин» включена в школьную программу, её читают в восьмом классе. В ближайшее время Денис Чернов отвезёт сахалинских Тёркиных на Донбасс и передаст бойцам открытки, подписанные островитянами.

Где наследил Крузенштерн?

Пока Чернов возился с гуашью и гипсом, знаток островной истории Константин Чепурный собрал земляков в краеведческом зале, чтобы ещё раз поговорить с ними о мореплавателе Иване Федоровиче Крузенштерне. Историк отчитался о работе с историческими документами, подтверждающими даты посещения Сахалина и места высадки русских офицеров в 1805 году на территории современных Анивского и Корсаковского районов.

– Обратите внимание, насколько точно Крузенштерн описывает время в дневнике: 14 мая в 10 часов 18 минут проход мыса Крильон, – уточнял на лекции важные детали историк Чепурный.

Специалист ещё раз утвердил: одна из групп моряков Крузенштерна высадилась на Сахалин рядом с анивским селом Песчанское. Примерно там, где сегодня разбита зона отдыха. По мнению Константина Чепурного, следует поставить у этого пляжа памятный стенд, перечислив на нём фамилии участников экспедиции.

Историк упомянул о документальном казусе ворот-торий, которые обнаружила другая группа подчинённых Крузенштерна в районе современного Корсакова. По запискам офицеров невозможно определить точное место, но они утверждают, что в 1805 году там находилось главное место японской торговли в заливе Анива.

Русские офицеры Макар Ратманов и Ермолай Левенштерн опознали на месте японский храм, а вот тории приняли… за виселицы. О чём писали в дневниках с удивлением и негодованием, предположив, что японцы приготовили у храмов устройства для казни добродушных и услужливых айнов.

После лекции Константин Чепурный ещё долго отвечал на вопросы земляков, объясняя трудности переводов японских источников, особенности календарей и даже способ фиксации географической долготы.

В детской крутили диафильмы

Прошла «Библио­ночь­2024» и в областной детской библиотеке. До 22 часов 20 апреля любители чтения самых разных возрастов кочевали по этажам нового здания, стремясь освоить два десятка тематических площадок.

Детей в возрасте до трёх лет занимали сказками на площадке «Волшебный ковёр». В перерывах будущие библиофилы азартно возились в уголке с игрушками. На площадке «В гостях у сказки» крутили диафильмы, ставшие сегодня едва ли не экзотикой. Кстати, некоторые ленты озвучивали волонтёры-старшеклассники.

Сахалинцев от шести до девяти лет развлекали театрализованными представлениям на площадке «Чтение с приключением». Там же школьников начальных классов записывали в библиотеку.

Подростков втянули в литературный квест «Вспомнить всё». Тем, кто готовится ко взрослой жизни, Центробанк предложил игровую программу «Дружи с финансами». На культурный ночлег пришли три сахалинских автора. И все оказались Еленами: и Долгих, и Майорова, и Намаконова.

Пока дети осаждали площадки, будущие и начинающие мамочки попали на презентацию «Семейной академии», где перинатальный психолог и мама пятерых детей Гуля Минькова дала землячкам советы по воспитанию здоровых и развитых детей.

Активность наших книжных хранилищ подтверждает жизнестойкость российской книжной культуры. И демонстрирует трансформацию функций современных библиотек, не только хранящих традиции, но и осваивающих новые просветительские форматы.

Сергей МАКАРОВ.